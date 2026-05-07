Impresionante choque de camiones en una autopista: uno de ellos quedó colgado y con riesgo de caerse a una ruta

La jornada de jueves tuvo un impresionante choque en la autopista Córdoba-Rosario entre dos camiones; uno de ellos, tras perder el control, terminó colgado sobre sus rueda s y rompiendo el guardarrail a la altura de la localidad cordobesa de Pilar.

El siniestro se produjo antes de las 7 de la mañana, cuando la calzada estaba resbaladiza producto del temporal que afectó a la zona. En ese contexto, un camión Volkswagen de la empresa Battello, que transportaba insumos de correo y era conducido por un hombre de 30 años, chocó de atrás a un Scania que circulaba en el mismo sentido y llevaba columnas de cemento.

El primero de los vehículos tras impactar con el Scania perdió el control, atravesó el guardarrail y quedó colgado sobre el cantero central, con riesgo de caerse al nivel inferior de la Ruta 13.

Según informaron fuentes policiales, el camionero del Volkswagen sufrió un golpe intercostal izquierdo y fue asistido por el equipo médico, mientras que el otro conductor resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos de la Departamental Río Segundo, Policía Caminera, Bomberos y servicios de emergencia para remover el camión que había quedado colgado y rescatar a la persona herida.

Como consecuencia del accidente, quedaron escombros sobre la calzada y se dispuso un operativo especial en la zona.

Recién en horas de la tarde los agentes de Tránsito habilitaron el total de los carriles de la autopista, una vez que se pudieron retirar los camiones y los elementos que quedaron esparcidos en el pavimento.

El hecho generó un gran embotellamiento de tránsito en la zona, con desvíos y caminos alternativos para evitar la zona.

🟢Ruta habilitada nuevamente: ➡️Autopista Córdoba - Rosario. https://t.co/GsI6AmDrQO pic.twitter.com/I7emh1wKY1

Fuente: Clarín