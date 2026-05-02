Fuerte cruce en las redes entre Bullrich y el ministro Javier Alonso por el violento robo a un niño en La Plata

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , mantuvieron este sábado un fuerte cruce en redes sociales por el caso del niño de 12 años que sufrió un violento robo en la localidad platense de Tolosa .

Después de que Bullrich, exministra de Seguridad, tratara de “inútil” al gobernador Axel Kicillof , el funcionario provincial le pidió que tenga “dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña”.

“Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no-ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?” , expresó Bullrich sobre el asalto que un niño de 12 años sufrió el 30 de abril en Tolosa, donde el agresor lo tiró al piso y le sustrajo hasta el buzo que llevaba puesto.

Bullrich cuestionó que “asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien”.

“Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad hoy” , cerró.

La respuesta de Alonso llegó por la misma vía. “Habla de ‘no hacer nada’ cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó ‘Pequeño J’ caminando y en 2019 Alberto Samid se le fugó en canoa hacia Paraguay”, enumeró el funcionario, en referencia a las incursiones de Bullrich al mando de la cartera de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y en la primera mitad de la administración de Javier Milei .

En sus recriminaciones contra Bullrich, el funcionario bonaerense abundó: “Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos , entre ellos, dos veces como ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena”.

“De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República. Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados”, puntualizó.

Y añadió: “Este ‘no-ministro’ al que usted se refiere es el mismo que tuvo que prestarle patrulleros a su gestión para que pudieran intervenir en Rosario, porque no tenían ni cómo patrullar las calles”.

“Es el mismo ‘no-ministro’ que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre y ustedes mismos se desmintieron al presentar y celebrar los números obtenidos con nuestro trabajo”.

Sobre el final de su descargo, preguntó: “¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”.

El robo ocurrió el jueves último alrededor de las 6.30 en la calle 29, entre 529 y 530 de Tolosa, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo el ladrón, que cubría su cabeza con la capucha de un buzo, atacó por atrás al adolescente y lo arrojó al piso.

El delincuente le revisó a la víctima los bolsillos del pantalón y le sacó la mochila y hasta el buzo. Después escapó.

Cuando huía, el ladrón chocó contra un cesto de basura. Un vecino que observó el ataque persiguió al agresor, pero no logró alcanzarlo.

En declaraciones que realizó luego a Canal 13, ese joven contó que el delincuente escapó con apoyo de un cómplice que lo esperaba con una moto. Dijo que, al regresar a la escena, contuvo al menor, que había quedado aterrorizado por la traumática situación vivida.

Fuente: La Nación