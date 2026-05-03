Frío en modo invierno: la temperatura bajó a 4,6 grados en la Ciudad y hubo localidades de Buenos Aires que quedaron bajo cero

El último día del fin de semana largo recibió a los vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima particularmente frío . A las 8 de la mañana, apenas media hora después de que saliese el sol, la temperatura en la Capital Federal e ra de menos de 5 grados y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la máxima para la jornada no llegará a los 20. Además, varias localidades de la Provincia iniciaron con temperaturas bajo cero.

El modo invierno , finalmente, parece activarse, tras un veranito que se extendió hasta el quinto mes del año.

A pesar de que este domingo inició con clima soleado, en Capital Federal a las 8 de la mañana el termómetro marcaba apenas 4,6 grados en la Capital Federal . El frío seguirá durante toda la jornada, en la que se espera una máxima de 18 grados, a la par de un cielo que comenzará a cubrirse hacia la tarde.

El frío se sintió también en la provincia de Buenos Aires, en donde, a las 8 de la mañana, había varias localidades con temperaturas bajo cero . Tal era el caso de Tandil, en donde a esa hora el termómetro marcaba - 2.6° , la misma temperatura que en Tierra del Fuego . Por debajo de los 0° se encontraban también Azul (-1,6°), Ciudad Jardín Lomas del Palomar (-1,6°) y Bahía Blanca (-0,2°), en donde la sensación térmica llegó a tocar los -4,2°.

Las bajas temperaturas alcanzaron también a la Costa Atlántica . Las playas de Mar del Plata despidieron con 2,6° a los turistas que, aprovechando el fin de semana largo, se hicieron una escapada hacia la ciudad balnearia. Villa Gesell, en tanto, inició el día con temperaturas de 2,8°.

Dejando de lado la Base Marambio, en donde la temperatura fue de -25°C, el rincón más frío del país fue la localidad de Maquinchao, en Río negro, en donde el termómetro marcó -6,6°, seguido por las ciudades de Chapelco, en Neuquén, y Malargüe, en Mendoza, en donde la temperatura fue de -3,6° y -2,8°C respectivamente.

Aunque se espera que las bajas temperaturas en el AMBA continúen durante la semana, se prevé que, de a poco , vayan subiendo hasta valores más templados . Así, este lunes la mínima prevista es de 10 grados, y la máxima de 21.

En tanto, el martes se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 24 para el AMBA. Según el SMN, sería el día más cálido de la semana, ya que el miércoles por la tarde llegarían las lluvias y, con ellas, un nuevo descenso de la temperatura que ubicaría el termómetro nuevamente en una máxima de 21 grados.

Tras las lluvias, se espera una reducción de la amplitud térmica para el jueves, que se presentará nublado, con mínimas de 17 y máximas de 21 grados y, para el viernes, se esperan lluvias y una nueva baja de la temperatura, con mínimas de 8 grados y máximas de 14.

Fuente: Clarín