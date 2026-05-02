Franco Colapinto alegra a Alpine: “Deberías volver a Argentina antes de cada carrera”, bromeó su jefe

MIAMI, Estados Unidos.– La temperatura ambiente alcanzaba 32° grados y en la pista iban a cocinarse los neumáticos a 50°.

No importaban el calor ni la humedad. La tribuna frente al garaje de Alpine estaba llena de argentinos. Había más banderas albicelestes que rojas de Ferrari , que italianas saludando a Kimi Antonelli y que mexicanas apoyando a Sergio Pérez , piloto de Cadillac . Por allí se agitaba una que decía “Vamos Nene, Vacaciones en Miami”.

¿Vacaciones? Ni por asomo. Duro trabajo esperaba al destinatario del optimista mensaje.

Jamás Franco Colapinto se había clasificado tan adelante: el viernes había sido octavo en la qualy para la sprint. Vale recordar que en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024 había quedado noveno en la prueba de clasificación y pero había largado octavo por una sanción a un rival. Esta vez, sería 8º por sus tiempos en la pista, y en ese puesto iniciará la carrera de este domingo, que fue adelantada para las 14 de Argentina a raíz de los pronósticos de tormentas en Miami .

El tachín tachín de la música disco a todo volumen marcaba el ritmo de trabajo en la preparación de la grilla. Los mecánicos de los equipos habían acomodado en 20 minutos todos los enseres necesarios para dar salida a los autos: cajones de hielo seco, ventiladores para refrigerar a los pilotos, paraguas y pantallas protectoras del habitáculo, cables de red y radios que vinculan a los coches con su control nodriza. En los boxes, los ingenieros de Franco dejaron tranquilas por un momento las ocho pantallas que auscultan segundo por segundo la salud del A526 .

Franco salió de su monoplaza en cuanto llegó a su sitio de partida. De reojo miró hacia la posición de Lewis Hamilton , que lo precedía en el lado izquierdo de la pista; no todos los días disfrutaba de esa visión. Cambió algunas palabras con Stuart Barlow , su ingeniero de pista, y desapareció rumbo al baño, como casi todos sus colegas. Visita indispensable previa a la largada, por razones de seguridad.

En cuanto se apagaron las luces del semáforo, Colapinto largó muy bien y se abalanzó sobre el Red Bull de Max Verstappen . Pero el neerlandés era, a su vez, alcanzado por fuera en la primera curva por Hamilton. Vino el apriete: Colapinto a la derecha, Lewis a la izquierda. Max se cerró un poco sobre el argentino. Hubo un toque. Mejor, levantar y sobrevivir. Es lo que hizo Franco.

Quedó noveno porque de esas fricciones surgió un ganador, Pierre Gasly , que pasó a ser octavo, justo por delante de Franco, que hasta la séptima vuelta estuvo en los tiempos de Gasly. Desde atrás apretaba Isack Hadjar con el segundo Red Bull. Un giro después los tiempos de Franco comenzaron a irse arriba. Hadjar inició su ataque con un auto potencialmente mucho más rápido.

Adelante mandaban ambos McLaren , que se escapaban. Lando Norris adelante, Oscar Piastri justo detrás, y Charles Leclerc , de Ferrari, pretendía tenerlos cerca. Hubo una dura lucha entre Hamilton y Verstappen, en la que finalmente se impuso el neerlandés.

En el 17º giro Hadjar logró pasar al argentino. Y Franco terminó 10º. Gasly, octavo, salvó un punto para Alpine. Norris era el ganador, con Piastri en la segunda posición y Leclerc cerrando el podio.

Poco después del mediodía, tras los cristales del hospitality de Alpine, Franco almorzaba junto a sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, y su novia, Maia Reficco. Afuera, en la terracita alfombrada de la escuadra, Steve Nielsen , el team principal de Alpine, recibía a los periodistas.

AAAA LOS AMO 🤗❤️ pic.twitter.com/14mkOmWMJ6

Y contó el jefe: “ Tuvimos muchas charlas con Franco. Estaba teniendo algunas dificultades al principio para igualar el ritmo de Pierre. No sé si fue tan sencillo como tener un pequeño descanso y volver a Argentina, una suerte de reinicio. Pero está más contento con el coche aquí que lo que lo ha estado hasta ahora en el año. Así que espero que continúe. Ayer le dije «¡quizás deberías volver a Argentina antes de cada carrera!» . Tocó a Verstappen en la salida. No creo que hay perdido mucho rendimiento, pero lo apretaron al principio. Esa salida fue buena. Y luego nunca pareció realmente capaz de avanzar. Y fueron cazándolo. Creo que Hadjar probablemente estaba guardando sus neumáticos al principio, por lo que parecía que estábamos escapándonos, y así era. Pero luego, en la vuelta 8 o la 10, Hadjar definitivamente empezó a cazarnos".

Cuando el enviado por LA NACION preguntó a Franco a qué se había debido ese cambio de ritmo, el piloto contestó: “Me quedé sin gomas atrás. Se sobrecalentaron mucho. Estaban muy altas las presiones y esa falta de carga atrás me hace patinar un poco más que a Pierre . Y con el pasar de las vueltas, es una bola de nieve que va haciéndose muy grande”.

Gasly utilizó el nuevo alerón trasero que, según Nielsen, aporta algo positivo y que en Canadá tendrá también Colapinto. Según el directivo de Alpine, el equipo está donde calculaba estaría: peleando por ser “el mejor del resto” [excluyendo a McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull], en la quinta posición. En Japón, Red Bull había pasado por un mal momento, pero en el receso se ha recuperado. Las mejoras aerodinámicas han aportado rendimiento en los coches suizos, y por momentos en la sprint el ritmo de Verstappen se parecía al de los McLaren y era más de un segundo más rápido que el de Gasly.

A las 16, hora local (17 de Argentina) comenzó la prueba de clasificación para la carrera principal de Miami. ¿Ratificaría Franco esa nueva velocidad que ahora tiene con el Alpine y lograría “derrotar” a Gasly?

Desde el comienzo se vio que estaba bien firme: en la Q1 quedó 10º, con Gasly en la 15ª posición a 285 milésimas de Franco. Ambos pasaron a la Q2, en la que el francés tenía la oportunidad de recuperar su supremacía. Pero no iba a ser: Franco acabó 9º con 1m28s975/1000, y Gasly, 10º con 1m29s70/1000, a 95 milésimas. Faltaba el acto final, el que haría sonreír a Franco durante las entrevistas post prueba de clasificación: el argentino fue 8º, superando por segunda sesión durante el fin de semana a un Red Bull en una qualy . Colapinto marcó 1m28s762/1000; el Red Bull de Hadjar, 1m28s789/1000, y Gasly quedó 10º y resignado con 1m28s810/1000, a tan solo 48 milésimas.

En la lucha por los puntos gordos, Antonelli, de Mercedes, se apoderó de la pole position; Verstappen resultó segundo a menos de 2/10, y Leclerc, tercero. Más atrás se había mostrado consistente en velocidad Franco, que proyecta buenas posibilidades de sumar puntos este domingo, para cuando están anunciadas lluvias fuertes, y eso puede propiciar imprevistos. En sus declaraciones Franco se contró en lo positivo del fin de semana. Lo necesitaba, lo necesita. Se verá si ese tono continúa.

Nicolás Varrone ha aceptado una apuesta arriesgada al perseguir su anhelo de llegar a la Fórmula 1. Y esa jugada comienza a llamar la atención en la Fórmula 2 . El argentino se había clasificado sexto el viernes en la qualy para la carrera sprint, y por la grilla invertida largó en la quinta posición el sábado. Lo hizo muy bien: ganó dos posiciones. Pero fue bloqueado y quedó cuarto, por detrás de Nikola Tsolov (equipo Campos Racing), Laurens van Hoepen (Trident) e Joshua Duerksen (Invicta Racing). Este cuarteto quería alejarse del irlandés Alex Dunne (Rodin), que se resistió y comenzó a acercarse a Varrone.

Mientras Tsolov y Van Hoepen se batían por la victoria, Nicollás combatía con el paraguayo Duerksen por el último escalón del podio. Esta batalla le permitió a Dunne aproximarse a Varrone, al que logró pasar, y lanzarse sobre Duerksen. Parecía que Varrone no podía luchar por el podio, pero al menos a último momento consiguió sobrepasar magistralmente al paraguayo para acabar cuarto . Tres pilotos se batieron en los últimos metros por la victoria: Tsolov, Van Hoepen y Dunne. Fue el búlgaro Tsolov quien se impuso, tras tomar la punta en la última vuelta. Este domingo habrá otra oportunidad de avanzar para Varrone.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación