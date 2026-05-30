Francisco Comesaña quedó eliminado de Roland Garros luego de una batalla de más de cinco horas

Maratónica, kilométrica batalla de Rolando Garros que terminó con sabor amargo para el tenis argentino. Fueron poco más de cinco horas de coraje, garra y tenis de altísimo vuelo entre Francisco Comesaña, el marplatense que juega con una sonrisa, y el experimentado italiano Matteo Berrettini. Y se le escapó por poco al argentino, que no pudo llegar a la segunda semana al torneo más importante que se juega sobre polvo de ladrillo. El marcador es más que elocuente: 7-6 (7-3), 5-7, 6-7 (4-7), 6-4 y 7-6 (15-13).

Fue el épico duelo entre dos jugadores que llegaron a París fuera del top 100 (Comesaña 102° y Berrettini 105°), situación que no se reflejó en el court Simonne-Mathieu, donde la gente devolvió con ovaciones la entrega de ambos.

La de Berrettini, por supuesto, que hace cuatro años fue número 6 del mundo y distintas lesiones y el paso del tiempo lo fueron alejando de ese plano. Y la de Comesaña, claro, el marplatense que transmite alegría con su juego y con sus gestos: siempre con una sonrisa a mano, con un look desprejuiciado, como de otra época.

Para el argentino, era la resurrección ideal, ya que 2026 le estaba deparando un mal trago: desde el torneo de Santiago de Chile hasta la primera rueda del ATP 250 de Ginebra había estado tres meses sin triunfos en el circuito. Llamativo para un jugador que hace menos de un año llegó a estar 54° en la clasificación.

Pero Roland Garros tiene un color especial para los argentinos. Comesaña se inspiró, pasó sin ceder sets el primer obstáculo, el estadounidense Ethan Quinn, y luego barrió en cinco capítulos a un hombre en ascenso, como el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi.

Ya es trillado mencionar al calor como obstáculo, pero cobra relevancia en encuentros como el que disputaron Comesaña y Berrettini este sábado: cinco horas de juego bajo un sol de 30 grados no es poco. Hubo algunas muestras de desgaste y malestar, sobre todo en el argentino, que pidió asistencia médica cuando estaba 3-2 en el quinto set. No tuvo problemas en seguir y la paridad de ese parcial final los llevó al super tie break.

El italiano sacó ventaja y parecía encaramarse, pero Comesaña levantó un 2-5 para ponerse 7-6 y luego tener su primer match point 9-8. Pero Berrettini se hizo fuerte en esos momentos, levantó siempre que estuvo en desventaja y esperó paciente que el argentino fallara.

En la última bola, dio la sensación de que Comesaña se la jugó a todo o nada: a terminar con esto o a seguir hasta quién sabe cuándo. Y se le fue larga. Fin de la batalla y del calvario del calor de cinco horas. El viejo Berrettini, a octavos; el siempre sonriente Comesaña, eliminado, pero con la satisfacción de haber brindado un partidazo.

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Fuente: La Nación