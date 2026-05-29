Filtran videos de un presunto abuso de un hombre a dos nenas y quedó detenido por una “pueblada” de los vecinos

La localidad de Añelo, cabecera de Vaca Muerta en Neuquén, vive momentos de suma tensión. Se filtraron videos de un hombre de 67 años en un presunto abuso sexual de dos menores de edad y los vecinos buscaron hacer justicia por mano propia: durante la noche de este miércoles intentaron prenderle fuego la casa.

Fue la Policía la que evitó que la "pueblada" terminara en una tragedia peor.

Este jueves y luego de establecerse una denuncia formal por parte de la familia de las menores; y por la marcha que protagonizaron centenares de neuquinos quienes se movilizaron a la casa del hombre apuntado en el barrio El Mirador, la Justicia lo dejó demorado en la comisaría.

Se prevé que este viernes, la fiscal María Eugenia Titanti, quien lleva adelante el caso le formule los cargos .

El caso que conmueve a la localidad ubicada en el centro este de Neuquén tiene detalles escalofriantes.

Fueron varios los videos que se filtraron por las redes del hombre de 67 años , identificado como A.L. en un presunto abuso de una menor en distintas partes de una casa donde parece que las menores están a solas con el sospechado. Hay un manoseo a la menor y la encierra en una pieza. Y la que habría filmado esos videos, es otra menor que también habría sido abusada.

La Fiscalía local confirmó que hubo una denuncia de un familiar de las nenas luego que se diera difusión a las aberrantes imágenes que generaron gran indignación entre los vecinos de la ciudad neuquina.

También confirmaron que una multitud se concentró este jueves en la plaza Justo Muñoz , la plaza central, y que marcharon hacia la casa del hombre implicado con la intención de increparlo y "quemarla". También en reclamo de "justicia".

Ante la creciente tensión social que se desató en Añelo, agentes policiales debieron intervenir para evitar incidentes y posibles hechos de violencia.

Según publicó La Mañana de Neuquén , varios patrulleros se apostaron no solo en la casa del hombre apuntado sino en la casa de la familia de las menores.

Por lo pronto Fiscalía informó que el caso está bajo investigación y que el sospechoso quedó demorado en una seccional. También que hubo un allanamiento en la casa donde se habrían filmado las imágenes del supuesto abuso.

Se secuestraron celulares y otros dispositivos que servirán para la investigación que está en curso. El operativo fue aprobado por el juez de garantías, Marco Lupica Cristo.

En tanto, interviene el departamento de Desarrollo de la Municipalidad y la Defensoría de los Derechos del Niño Niña y Adolescente provincial.

Por estas horas, la localidad neuquina se encuentra en una situación tensa. Muy tensa. Por un lado, la filtración del abuso realizada por el sospechado. Y por otro, las acusaciones hacia familiares de las menores.

Según consigna el medio local hay acusaciones directas a la madre de las menores y a personas que están directamente vinculadas al caso de abuso. Esto continúa generando preocupación en las autoridades. Se teme otra "pueblada".

En las últimas horas, los videos de abuso continuaron replicándose en las redes . Inicialmente en Facebook, pero rápidamente se multiplicaron en otras plataformas.

De hecho, la difusión de dichos videos, penado por la Ley, dejaron la exposición indebida de una de las menores.

Por lo pronto, las autoridades decidieron reforzar la presencia policial en dos de las casas a las cuales los vecinos marcharon. A la del supuesto violador, y a la de las víctimas. Y no descartan que pueda haber nuevos episodios de violencia.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín