Feriados 2026: cuándo es el próximo en la Argentina y ¿habrá fin de semana largo?

Este lunes 25 de mayo es feriado nacional en la Argentina debido a los 216° de la Revolución de Mayo . Sin embargo, ya mucha gente se pregunta cuándo será el próximo y si habrá fin de semana largo .

Según el calendario nacional, el próximo lunes 15 de junio será feriado nacional trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes , cuya fecha original de conmemoración es el 17 de junio.

De esta manera, quienes no trabajen el lunes podrán disfrutar de tres días de descanso .

El Gobierno definió tres fechas para extender descansos:

Anteriormente, había ocurrido esto con el 23 de marzo .

Fuente: TN