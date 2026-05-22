Falsa médica cirujana en Río Negro: aseguran que no estudió en Venezuela y el caso podría terminar en la Justicia Federal

Se sumó un nuevo capítulo al caso de la falsa médica cirujana que atendía desde 2020, en clínicas privadas de General Roca y Villa Regina con un título presuntamente apócrifo de una universidad venezolana . Este jueves, la Fiscalía de Río Negro pidió que la causa contra Mariela Marzano pase a la Justicia Federal tras sostener que los documentos con los que acreditó su título de médica son fraudulentos.

Uno de los elementos que reforzó el planteo fue el informe de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina incorporado por la fiscal adjunta Celeste Benatti: la mujer registra ingresos a España, República Dominicana y Brasil, pero no a Venezuela, país en el que debía cursar de manera presencial los últimos 2 años de la carrera y realizar residencias hospitalarias.

La fiscal jefa Teresa Giuffrida y Benatti sostuvieron que la presunta falsedad no alcanza solo al título de médica cirujana atribuido a la Universidad de Los Andes de Venezuela. Según LMCipolletti , también cuestionaron una resolución del Ministerio de Educación de la Nación vinculada con la convalidación de ese título y una presunta resolución de la Universidad Nacional del Comahue.

“Solicitamos la declaración de incompetencia de la Justicia provincial ya que los tres documentos que forman parte de esta investigación se desprenderían de resoluciones falsas que deberían haberse emitido de organismos nacionales . Por ello es que este legajo corresponde a la órbita de la justicia federal”, dijo Giuffrida, según LMCipolletti .

El punto más comprometedor para la defensa surgió de una entrevista con el secretario general de la universidad venezolana quien informó que Marzano “nunca fue alumna de la institución” y que el título exhibido ante autoridades nacionales y de Río Negro no pertenecía a esa casa de estudios. Giuffrida dijo: “Agregó que para que ese título sea válido fuera de su país tiene que tener apostillado de La Haya y haber sido registrado en la cartera educativa nacional, cuestión que tampoco ocurrió. Por ello es que se ha podido establecer queel título de médico es falso”.

La Fiscalía también consultó al Ministerio de Educación de la Nación Argentina para verificar el procedimiento de convalidación de títulos extranjeros. “Nada de lo que señalan las resoluciones y convenios con universidades extranjeras aparece en el documento exhibido. Presenta un encabezado donde se puede leer ‘Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación’, y se le otorga de manera directa la convalidación como médica cirujana . Cuestión que tampoco coincide con lo requerido por nuestra nación para realizar ese trámite”, explicó la Fiscalía.

La respuesta que dejó la audiencia fue que, según la acusación fiscal, la totalidad de los documentos usados por Marzano para probar su formación médica habría sido adulterada . Ese conjunto incluye el diploma extranjero, la supuesta convalidación nacional y la presunta intervención universitaria local.

La denuncia fue presentada el 6 de abril ante la Fiscalía General y sostiene que la mujer no figura como graduada ni con título revalidado en la Universidad Nacional del Comahue ni en la Universidad de los Andes. La irregularidad se descubrió cuando el Ministerio de Salud de Río Negro detectó inconsistencias en la documentación presentada para obtener la matrícula profesional. A partir de esa revisión, las autoridades resolvieron suspenderla en marzo de este año.

El caso se remonta a agosto de 2020 , cuando la acusada presentó el título y su convalidación con certificación de un escribano público. Más de cinco años después, surgieron dudas en la clínica donde trabajaba y el área de Fiscalización Sanitaria provincial verificó que la documentación no había sido expedida por ninguna de las dos universidades mencionadas.

La denuncia lleva la firma del ministro de Salud de Río Negro Demetrio Thalasselis y de la secretaria legal Natalia García. La funcionaria describió cómo se presentó la documentación en 2020, en pleno contexto de pandemia: “Ella no vino con un simple papelito. Tenía toda la documentación bien armada y certificada”. Añadió: “ En ese tiempo las universidades estaban cerradas, no era posible verificar . Hoy todo es inmediato. De la Universidad Nacional del Comahue nos respondieron en el mismo día el pedido de información”.

En paralelo, el ministerio inició una investigación interna y también se la investiga en la Clínica Roca, donde trabajaba. Desde entonces se ordenaron allanamientos en la vivienda de la acusada y en el domicilio de un familiar cercano. En esos operativos se secuestraron títulos, sellos, recetarios, medicamentos, dispositivos electrónicos y registros relacionados con el ejercicio de la medicina.

Fuente: Infobae