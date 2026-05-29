Entró en default la constructora detrás de la creación de la Rueda de Puerto Madero y la remodelación del Monumental

La constructora GCDI , a cargo de la creación de la Rueda de la Fortuna en Puerto Madero , de la reforma del estadio de River Plate y de la nueva terminal B del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, entró en default el 19 de mayo de 2026 . Este hecho se da después de que el 11 de este mismo mes la empresa haya entrado en concurso preventivo de acreedores.

La constructora había emitido Obligaciones Negociables Clase XVII -bonos/deuda que las empresas venden para financiarse-, emitidas en 2020 y con vencimiento el 11 de febrero de 2027. Actualmente, quedaban en circulación US$1,44 millones de esa deuda.

Esos bonos pagaban intereses periódicos a los tenedores y devolvían capital al vencimiento . Pero llegó un pago de intereses y no lo efectuaron. Como el plazo de gracia finalizó, el default quedó oficialmente configurado.

Tras vencerse “el plazo de gracia previsto en el Prospecto” y no habiéndose efectuado el pago del servicio de interés, se ha configurado un Supuesto de Incumplimiento ( event of default , en inglés).

El 11 de mayo, la empresa ya había avisado que no pagaría los US$6736,77 correspondientes al servicio de interés de las Obligaciones Negociables Clase XVII.

A su vez, el 18 de mayo A3 Mercados (compañía que opera instrumentos financieros) comunicó a los agentes del mercado la “ampliación de la individualización” de las obligaciones negociables emitidas por GCDI. Esto quiere decir que advirtió sobre esos bonos por la situación financiera de la empresa, ya que el pedido de concurso preventivo es considerado como un “Hecho Relevante Adverso” que puede afectar el valor y el riesgo de los títulos.

Durante el último ejercicio fiscal, finalizado el 31 de diciembre de 2025, la constructora tuvo pérdidas financieras en lugar de ganancias : el número ascendió a más de $19.000 millones . También, según datos del Banco Central, la empresa acumula 56 cheques rechazados por un total de más de $2000 millones.

En los documentos publicados por la CNV (Comisión Nacional de Valores) se informó que las causantes de la situación fueron la existencia de pérdidas significativas, capital de trabajo negativo y patrimonio neto negativo al 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, se remarcó que GCDI continuará desarrollando sus actividades operativas habituales , incluyendo la ejecución de las obras en curso, como la Rueda de Puerto Madero y el Hotel Plaza. Tampoco se cierra a la posibilidad de participar de nuevos proyectos y procesos de contratación, con el objetivo de sostener su actividad y generación de valor. Dependerá de las condiciones del mercado, la evolución de la situación financiera y las autorizaciones que pudieran corresponder.

En este sentido, desde la constructora resumieron el objetivo de su decisión como: “ Proteger las fuentes de trabajo, garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos y consolidar una estructura sustentable para el futuro de una empresa con más de 80 años de trayectoria en la Argentina”.

Las próximas novedades vendrán el 16 de junio , en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada por el Directorio de la Sociedad. En este evento, crítico para el futuro de la compañía, se analizará la situación de insolvencia actual y su reorganización . Entre los puntos que tocarán se destaca la ratificación del concurso preventivo, el examen de los resultados financieros de 2025 y la designación de los reemplazos de los síndicos titulares que renunciaron: José Daniel Abelovich y Martín Alejandro Mittelman.

En noviembre de 2025, el empresario Marcelo Figoli , dueño de Radio Rivadavia y Fénix Entertainment , compró al fondo Point State más del 40% de GCDI.

En concreto, MFX Holding —compuesta por marcas como Rivadavia, AM 990, AM 550, Metro 95.1, Info 95.5, Rock and Pop, la 103.1, LT3 Rosario, Newsweek y el portal de noticias NA, Grupo Vía—, liderado por el empresario, a través de Haselt SA, adquirió el 42,5% de la empresa con más de 80 años en el mercado y más de 500 obras ejecutadas.

La apuesta tenía como finalidad que GCDI recupere protagonismo en el segmento de obras privadas, civiles, industriales y de infraestructura a partir de la puesta en marcha de proyectos adjudicados y la búsqueda de nuevos negocios .

TGLT nació en 2005 y en 2018 compró a una de sus competidoras: la constructora de Nicolás Caputo. A mediados de 2022, reestructuró su deuda y se renombró como GCDI con la estrategia de poner foco en la construcción. Su primer gran proyecto en esta nueva etapa fue la ampliación del estadio Mâs Monumental , en Núñez.

Sin embargo, la cúpula de la empresa siempre mostró inestabilidad: en los últimos años no se encontró un CEO que se sostuviera en el cargo. Pasaron desde el ejecutivo Alejandro Belio hasta Francisco Fiorito, un empresario con experiencia en Arcos Dorados, la empresa licenciataria de McDonald’s para América Latina. En febrero de este año se designó a Ramiro Juez como nuevo líder.

En tiempos de TGLT, Teodoro Argerich fue CEO durante más de 10 años y por su desvinculación inició una demanda millonaria a la constructora, al igual que Federico Weil, otro ex CEO de la compañía. Además, se enfrentaron al conflicto del proyecto Astor San Telmo, un emprendimiento ubicado sobre la avenida Caseros que se lanzó en 2016 y con el 70% de las unidades vendidas fue frenado por la Justicia por tener más metros de altura que los reglamentados en la zona .

Fuente: La Nación