Encuentran el cuerpo de una mujer al borde del camino en un campo rural y la policía cree que fue embestida: hay un sospechoso

El cuerpo sin vida de una mujer de 30 años fue hallado en un camino rural jurisdicción de la localidad de San Antonio de Litín , en el departamento Unión, en Córdoba. Las primeras pericias, indican que fue embestida por una máquina agrícola y la Policía ya interrogó a un sospechoso, un peón rural.

El hallazgo del cuerpo de Estefanía Isabel Villamea se produjo cerca de las 9 de este jueves, sobre la banquina, a unos 700 metros del ingreso a Latín.

Fuentes oficiales confirmaron que, con el paso de las horas, avanza la investigación por la muerte de la mujer de 30 años, madre de un nene de cinco años y oriunda de la localidad de Oliva.

El caso, generó conmoción en la zona y es seguido muy de cerca por la Justicia que ya tiene una primera hipótesis de lo que pudo haberle pasado, aunque se aguarda por los resultados que arroje la autopsia.

El hallazgo se produjo tras un aviso a la Policía. Al arribar, los efectivos junto a un servicio de emergencias confirmaron la muerte de la víctima, que yacía tendida en la banquina. Allegados de la mujer, contaron que Villamea tenía la rutina de salir a caminar cada mañana por esa zona donde fue encontrada muerta.

En ese contexto, el fiscal de Instrucción Nicolás Gambini señaló en el medio local Villa María Vivo, que la principal línea de investigación apunta a un accidente. “Todo indica que podría haber sido embestida por una maquinaria agrícola , una fumigadora tipo mosquito”, precisó el fiscal.

Una de las claves que analizan los investigadores es la presencia de una fuerte niebla cuando se desencadenó la tragedia. Esto, habría reducido la visibilidad y contribuido al fatal desenlace.

En tanto, ya fue identificado el conductor de la máquina involucrada, un peón rural, y se investiga qué circunstancias habría continuado la marcha tras atropellar a la mujer. “Tenemos individualizado a la persona que habría estado conduciendo el vehículo agrícola y la habría embestido”, confirmó el fiscal.

Aunque agregó que todavía quedan pruebas pendientes como para darle forma al caso. “Falta recibir algunos testimonios e incorporar el resultado de la autopsia”, sumó Gambini.

Fuente: Clarín