En medio de un delicado momento de salud, Flor Vigna reveló el diagnóstico que recibió e hizo una sentida reflexión

A través de un video en Instagram, Flor Vigna compartió con sus seguidores el delicado momento de salud que atraviesa actualmente. Reveló que le encontraron un quiste en la cabeza y le llevó tranquilidad a sus seguidores asegurando que ya se encuentra en tratamiento. En medio de esta difícil situación, habló de cómo se encuentra e hizo una profunda reflexión: “Tocar fondo emocionalmente me hizo entender algo: no quiero gustarle a todos, quiero gustarme más a mí ”.

“Hace poquito me detectaron un quiste en la cabeza. Tranquilos, ya lo estoy tratando” , fue lo primero que dijo la influencer en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde acumula cinco millones y medio de seguidores. “Me prometí a mí misma no solo que me voy a curar, sino que esto me va a tirar para arriba y me va a hacer enfrentar muchas cosas que yo tenía que ver, que no estaba viendo”, sostuvo, sentada en su camarín con los vestuarios de fondo y su cabello colorado sostenido con una vincha blanca.

Acto seguido, decidió compartir con su público una serie de reflexiones que escribió a partir de lo sucedido. “ Quiero tirar varias partes de mí a la mie*** . La versión obediente, la que siempre entendía todo, la que se adapta para no incomodar, la que preferiría caer bien antes que sentirse libre. Porque siento que uno, sin darse cuenta, se va domesticando para encajar. Y en ese intento del síndrome de la niña buena, me voy achicando, me voy limitando”, expresó.

Visiblemente emocionada y con los ojos brillosos, la intérprete de “Picaflor” continuó: “ Tocar fondo emocionalmente me hizo entender algo: no quiero gustarle a todos , no quiero gustarle a los otros, quiero gustarme más a mí. El que se tenga que ir, que se vaya ya mismo. Echado. Yo no negocio más . Porque hay lugares donde ya no quiero estar, hay vínculos a los que quise mucho, pero siempre fui yo la que di, la que sostenía todo, pero la que nunca recibía nada ”.

“Hay respuestas sumisas que aprendí solamente para cuidar al otro y no para elegirme yo. Siento que la autenticidad es el camino más incómodo. Sé que crecer duele, pero no crecer duele más" , dijo y a modo de cierre enfatizó: “ Capaz todavía ni sé del todo quién soy, pero sí sé quién no quiero seguir siendo . Quiero integrar todo lo bueno que aprendí hasta acá, pero lo que no me sirve, soltarlo bien lejos. Ya no más niñita tierna. A partir de ahora, me quiero más a mí que al resto" .

Si bien Vigna no entró en detalles sobre su diagnóstico, decidió llevarles tranquilidad a sus seguidores, asegurándoles que ya se encuentra en tratamiento. Ellos, por su parte, no dudaron en darle su apoyo y enviarle sus mejores energías y deseos para su recuperación. “Fuerzas”; “Sos increíble, florcita. ¡Vas a estar bien!”; ”Arriba Flor, estamos con vos, siempre ”; " Fuerzas y energía para seguir arriba, Flor. No dejes de brillar", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en el posteo.

Fuente: La Nación