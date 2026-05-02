El retorno del rey: la lección de Carlos III a Trump sobre qué decir y qué callar

Carlos III tuvo que esperar más de siete décadas para ponerse la corona y esta semana demostró que se había preparado toda la vida para este momento. Su visita a Estados Unidos difícilmente pueda haber salido mejor : la mayoría de la prensa británica destacó que le marcó la cancha con altura a su aliado especial , le mostró a su anfitrión que se puede hacer política con estilo, revitalizó la monarquía y de paso consiguió que levantaran los aranceles al whisky escocés.

No tenía margen de error. Abonada a los escándalos, la familia real británica necesita revalidar constantemente su razón de existencia. Al rey le alcanzó para que lo celebraran sin tener que adentrarse en temas espinosos como su vínculo con su hijo Harry o el arresto de su hermano por el caso Epstein, algo que seguramente vuelva con fuerza cuando baje la espuma. “La visita del rey Carlos a la Casa Blanca fue un ejercicio de distracción y negación a toda máquina”, sentenció la columnista de The Guardian Frances Ryan, que no compartió el entusiasmo de la mayoría de sus colegas.

En Washington casi todos estuvieron encantados con el regreso del rey. El clímax de lo que muchos llamaron una “masterclass diplomática” fue su discurso de 2600 palabras ante el Congreso en el que defendió a la OTAN, respaldó a Ucrania, invocó la Constitución, el Estado de derecho y la independencia de los poderes y, parafraseando a Abraham Lincoln, dijo que “el mundo no presta mucha atención a lo que decimos, pero jamás olvidará lo que hacemos”. Nunca mencionó directamente a Donald Trump y recibió doce ovaciones de pie , incluso de la bancada a la que parecía estar aleccionando.

Con malicia, algunos

“Los reyes de Europa están tan aburridos que han tirado el manual y se han metido en política. ¿Qué otra explicación tiene que Carlos III y Carlos Gustavo XVI de Suecia se pongan a hablar de defender Ucrania y del Artículo 5 del Tratado de la OTAN? ¿No es hora de que recuerden que reinan pero no gobiernan?”, posteó Medvedev, que también aludió a la reciente visita del rey sueco a territorio ucraniano.

Europe's kings were so bored they’ve ditched the rulebook and jumped into politics. What else to make of Charles III and Carl XVI Gustaf rambling on about defending Ukraine and Article 5 of the NATO Treaty? Isn't it time they remembered that they “reign but do not rule”?

El sarcasmo, desmedido para referirse a dos monarcas que no lideran ejércitos ni tienen poder ejecutivo, esconde que cualquier obstáculo en los planes rusos de desestabilizar el orden europeo de posguerra genera irritación. La bala del rey entró en el Kremlin.

Todo un logro en un momento en el que los líderes europeos parecen paralizados , sin capacidad de articular una respuesta colectiva a los desafíos que les plantean Trump y Putin. La institución que muchos consideran la más anacrónica de Occidente encontró las palabras justas y la audiencia internacional que no encuentran los líderes electos democráticamente. En otras palabras, Carlos III consiguió en Washington lo que Emmanuel Macron, Friedrich Merz o Keir Starmer no pudieron hacer: ser escuchados y no frustrarse en el intento.

¿Alcanzará para resetear la relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña? Algunos lo ponen en duda. “Ninguna cantidad de soft power real tranquilizará a los generales estadounidenses preocupados por la falta de hard power del ejército de Gran Bretaña”, analizó la BBC.

Brett McGurk, exasesor de cuatro presidentes para Medio Oriente, fue más allá: “Si el discurso del rey se tradujera en intereses comunes y en un reparto de la carga, habría una oportunidad. Si observamos lo que está sucediendo en Ucrania, realmente necesitamos a los británicos —y a su Armada— con nosotros en el estrecho de Ormuz”, dijo a la CNN.

La gira de cuatro días que incluyó Washington, Nueva York, Virginia fue la primera visita de Estado de un monarca británico a Estados Unidos desde 2007. Coincidió con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, una fecha cargada de simbolismo que Carlos III aprovechó con ironía. Bromeó sobre el “intento británico de remodelación inmobiliaria de la Casa Blanca en 1814” (una alusión histórica a un incendio durante la guerra de independencia), aseguró a los congresistas que no estaba ahí como parte de “ninguna astuta maniobra de retaguardia” para recuperar las colonias, y hasta llamó a los Padres Fundadores “rebeldes con causa”, una referencia cinéfila no apta para la generación Z que despertó risas en el Capitolio.

Bajo la capa de humor británico había críticas que ningún diplomático hubiera podido pronunciar sin provocar una crisis. Carlos III nunca nombró a Trump. Pero desaprobó implícitamente su dirección política y defendió los pilares de la democracia occidental: el sistema de controles y equilibrios internos, las alianzas y la tolerancia interreligiosa. Habló de una “determinación inquebrantable” para defender a Ucrania. Elogió a la OTAN y recordó que su artículo 5 fue invocado por primera y única vez tras los atentados del 11 de Septiembre. Habló de la responsabilidad de proteger la naturaleza —el negacionismo climático abunda dentro del trumpismo— y recordó que los amigos pueden discrepar sin que eso rompa los lazos que los unen, una referencia a la negativa británica de sumarse a la guerra de Irán, que le valió a Starmer el calificativo de “cobarde” por parte del presidente. Incluso el comentario del incendio de 1814 siguió a una alusión a los planes del presidente de construir un salón de baile en la Casa Blanca, muy criticados en los medios norteamericanos.

La prensa británica interpretó el mensaje a fondo, con años de experiencia de entender entre líneas de sus monarcas. “El rey entrega verdades incómodas”, tituló el Daily Mail . The Sun lo llamó “el diplomático número uno de Gran Bretaña”. The Independent dijo que Carlos había reprendido a Trump con “tal nivel de matiz y sofisticación que ni siquiera Trump y sus volátiles seguidores podían ofenderse”. En Estados Unidos, los medios que sufren los embates diarios de Trump estaban tan extasiados que se olvidaron de preguntarle por el caso Epstein.

En la cena de Estado en la Casa Blanca, Carlos III también le respondió a Trump que insinuó que Europa estaría “hablando alemán” sin la ayuda de Estados Unidos. “Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, estarían hablando francés”, respondió Carlos III, en una broma festejada por Trump. Emmanuel Macron aprovechó el momento para tirar una chicana en redes con un “sería chic”.

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La ofensiva de seducción se completó con el regalo elegido para el presidente: la campana original del HMS Trump, un submarino botado en 1944 y activo en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Una caricia al ego y un recordatorio sutil sobre la importancia histórica de la Royal Navy, después de que el magnate dijera que los portaaviones británicos son “juguetes”.

A Trump se lo vio fascinado compartiendo la pompa real. “DOS REYES”, fue el mensaje con el que la Casa Blanca publicó en redes la foto oficial del encuentro. No sorprendió a nadie.

TWO KINGS. 👑 pic.twitter.com/iPVUxc4i4H

Al magnate le gusta jugar con la iconografía monárquica. En octubre pasado publicó un video generado por inteligencia artificial en el que aparecía con corona y capa real mientras legisladores demócratas se arrodillaban ante él.

La visita también desnudó el abismo entre lo que Carlos III y Trump consideran que significa ser un rey. No solo el estilo los diferencia. Uno aprendió que lo único que puede garantizar la continuidad de las monarquías europeas es el apego a las normas y el respeto a las instituciones. El otro fantasea con un poder sin límites para imponer su voluntad. A nadie le pasó por alto la ironía de que un rey que recibe el cargo por herencia le recuerde a un presidente electo sobre la importancia de respetar el Estado de derecho. Un recordatorio básico de qué es lo que diferencia a una monarquía absolutista de una constitucional. Carlos III, en un ejercicio de autopreservación, tampoco nunca alardea sobre la riqueza su familia.

“Carlos III llegó en un momento propicio para recordarle al autócrata de la Casa Blanca por qué la colonia rebelde de Gran Bretaña había huido: para escapar de la tiranía de un rey opresor”, resumió Maureen Dowd, una de las columnistas más ácidas de The New York Times .

Al despedirse de la pareja real el jueves por la mañana, el presidente se volvió hacia los periodistas y dijo: “Gran gente. Necesitamos más gente así en nuestro país”. Un elogio singular del hombre que vino a romper el establishment a uno de sus símbolos máximos.

Por supuesto que ser rey no es un cuento de hadas. Para Carlos III la gira era también una oportunidad de revitalizar la imagen de la familia real, golpeada por el caso Epstein y al arresto del expríncipe Andrés, y las aventuras rebeldes de Harry y Meghan. Aunque la mayoría de los británicos mantiene una visión positiva de la institución, existen encuestas que muestran una brecha generacional importante. Menos de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 24 años (un 45%) considera que el país debería seguir teniendo una monarquía. El rey tenía la oportunidad de demostrarle a los escépticos de la monarquía por qué vale la pena mantenerla y al menos por ahora ganó algo de oxígeno. Su madre puede estar orgullosa.

Adaptarse a un contexto político cada vez más cambiante e impredecible es un desafío que la familia real británica comparte con los otros reyes europeos. En tiempos de recesión democrática y de polarización política, para desgracia de Medvedev algunos ven la posibilidad de que las monarquías, durante décadas relegadas a funciones ceremoniales, amplíen su dimensión política.

Felipe VI de España lo experimentó en primera persona. Tras una recuperación extraordinaria que llevó la valoración de la Corona de un piso histórico de 3,7 sobre 10 en 2013 hasta el 6,8 en 2024, el rey comenzó a pronunciarse contra “los extremismos, los radicalismos y los populismos”. El partido de ultraderecha VOX, que lo elogiaba como un símbolo de la hispanidad, le retiró la lealtad.

Carlos Gustavo XVI de Suecia también le quiso enviar un mensaje a Rusia. Viajó a Lviv para honrar, sin pompa ni discursos, a los caídos junto a Volodimir Zelensky, y volver a casa. Rusia intentó instalar el relato de que el rey se había negado a estrechar la mano del presidente ucraniano; la Casa Real sueca tuvo que desmentirlo públicamente, y la canciller sueca fue directa: “Cuando la realidad no basta, la propaganda toma el relevo”.

La generación que se prepara para gobernar toma nota. En España, la princesa Leonor, de 20 años, anunció esta semana que romperá la tradición real de estudiar derecho y empezará la carrera de ciencia política, una disciplina que no es de especial agrado de un presidente del fin del mundo aliado de Trump. Académicos españoles interpretaron el gesto como una elección inteligente para una futura reina. La monarquía que sobreviva no será la que mejor preserve sus rituales, sino la que mejor entienda en qué mundo vive. Algún profesor ya debe estar pensando en incluir el discurso del rey en el programa.

Fuente: La Nación