El resumen de Boca vs Cruzeiro: con mucha polémica, el Xeneize empató en La Bombonera y se complicó en la Copa Libertadores

Boca Juniors se quedó masticando bronca. Tuvo la clasificación en las manos, después del gol de Miguel Merentiel sobre la hora. Pero un llamado del VAR por una mano previa y polémica de Milton Delgado, anuló el tanto y todo se complicó. También porque en la última acción, no se revisó una mano sancionable de Lucas Romero, el mediocampista argentino del conjunto brasileño. Fue 1-1, resultado que favorece a Cruzeiro a falta de una fecha para terminar el Grupo D de la Copa Libertadores . El Xeneize jugará la semana que viene contra Universidad Católica de Chile con la certeza de que un triunfo lo meterá en octavos de final.

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¡¡LO EMPATÓ CRUZEIRO!! Fagner sacó un tremendo latigazo de derecha y marcó el 1-1 del conjunto brasileño ante Boca. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eAnKCKq89W

¡¡GOL DE BOCA!! Merentiel desvió el tiro libre de Paredes y marcó el 1-0 del Xeneize ante Cruzeiro. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OTXAW6UUxX

"SABEMOS LO QUE NOS JUGAMOS", Leandro Paredes y la importancia del duelo vs. Cruzeiro por el futuro de Boca en la CONMEBOL #Libertadores . 📺 #ESPNF360 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TwM5vZeJb8

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Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

🤩 EL TEMPLO LISTO PARA OTRA NOCHE DE COPA 🏟️ Así luce La Bombonera a poco menos de tres horas del comienzo del partido. #VamosBoca 💙💛💙 pic.twitter.com/EoPxGQViMb

Si bien el conjunto brasileño no hizo mención directamente al club de Núñez, compartió imágenes de la última práctica en sus redes sociales y los usuarios no tardaron en reconocer las instalaciones.

En la previa al partido contra Cruzeiro, Riquelme recorrió el campo de juego de La Bombonera junto a los cancheros. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BKmJPJhy4y

Tras su expulsión en Ecuador por una brutal patada a la cabeza de Milton Céliz, jugador de Barcelona que se encontraba en el suelo, se conoció la sanción que deberá afrontar el volante de Boca. Santiago Ascacibar se perderá lo que resta de la fase de grupos y recién podría volver a jugar después del Mundial, en caso de que el conjunto de Úbeda obtenga la clasificación a octavos.

Boca va por todo ante Cruzeiro, sin embargo, tres de sus hombres se encuentran al límite con las tarjetas amarillas y deberán jugar con precaución si quieren disputar la sexta y última jornada del grupo ante Universidad Católica. Leandro Paredes es uno de ellos, ya que junto a Lautaro Blanco, otro de los complicados, vio la cartulina amarilla ante el elenco chileno y también en Brasil. Por otro lado, Ayrton Costa llegó a las dos amarillas tras ser sancionado ante el conjunto brasileño y luego en la derrota frente a Barcelona.

El club brasileño visita a Boca y sus hinchas se movilizaron desde Belo Horizonte para seguir de cerca a su equipo. El público visitante se concentra en estos momentos en Puerto Madero y se movilizará desde allí escoltado por la policía hasta la Bombonera.

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Al santiagueño se le termina el contrato a fin de año y como Boca no logró renovárselo todo el mundo da por hecho que tanto el club como el jugador buscarán alguna transferencia que sirva en términos económicos. Eso sí, Úbeda lo guardaría para el banco de suplentes.

Hace tres semanas, la visita a Cruzeiro por Copa Libertadores fue el comienzo del fin para Boca, que llevaba tres triunfos en fila (Superclasico incluido) hasta el 28 de abril en que llegó la expulsión de Adam Bareiro y el triunfo de los brasileños en Belo Horizonte. En esos días el equipo volvió a caer en la Copa y terminó quedando eliminado del Torneo Apertura a manos de Huracán. El equipo de Úbeda necesita comenzar la levantada ante el mismo rival con el que sufrió el bajón.

Ninguna noche es igual en la Bombonera, más allá de la multitud que suele acompañar al equipo con todo el colorido y la percusión en sus tribunas. Sin embargo, esta es más que especial. En la previa, hay cierta tensión. Boca recibirá a Cruzeiro con la necesidad de ganar o ganar para no poner en riesgo su sueño de competir por la séptima. Y la presión es superior porque quedó afuera de los playoffs del Torneo Apertura muy pronto ante Huracán, que le ganó 3 a 2 en el alargue. Pero incluso antes de esta derrota, el máximo objetivo era la Libertadores. Y lo sigue siendo, claro. LEER MAS .

El partido entre Boca Juniors y Cruzeiro se disputará este martes 19 de mayo de 2026 a las 21:30 (horario de Argentina) en el Estadio Alberto José Armando, popularmente conocido como La Bombonera.

En Argentina, el encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro se podrá ver en vivo a través de las señales de Fox Sports y Telefe. Además, el streaming oficial estará disponible mediante las plataformas de Disney+ Premium y Pluto TV

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Ubeda.

Fuente: Clarín