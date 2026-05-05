El regreso de Diego Santilli a una mesa PRO : cumbre con Ritondo y una decena de intendentes bonaerenses

El ministro del Interior, Diego Santilli , volvió este martes a una mesa política del PRO por primera vez desde su asunción en el cargo dentro del Gobierno, y lo hizo en un encuentro encabezado por Cristian Ritondo , presidente del partido a nivel bonaerense, junto a una decena de intendentes del partido en la sede de la calle Balcarce.

Formalmente, la reunión tuvo un eje institucional y de gestión. Según señalaron desde el partido, el objetivo fue analizar la situación de los municipios bonaerenses, el estado de las obras públicas y las políticas que se están desarrollando en cada distrito. Los intendentes compartieron además diagnósticos sobre la situación local y acordaron profundizar los canales de articulación con el Gobierno nacional.

Pero más allá de la agenda formal, dentro del PRO hubo una lectura política inevitable : se trató del primer encuentro partidario de peso que protagoniza Santilli desde que asumió como ministro del Interior del gobierno de Javier Milei.

Había participado de actividades específicas con Ritondo, su ladero y amigo desde hace décadas, que mantiene buena relación con el mileísmo, pero faltó a varios eventos importantes que lideró Mauricio Macri, como el lanzamiento del partido en Parque Norte, en marzo, y la cena de la Fundación Pensar, en abril.

La foto no pasó inadvertida en el macrismo. Santilli nunca abandonó formalmente el PRO, pero su acercamiento político a La Libertad Avanza y posteriormente su desembarco en el gabinete libertario lo habían alejado de la dinámica interna amarilla. En los hechos, había perdido protagonismo en la vida partidaria. La reaparición no implica una vuelta a la actividad interna del partido, pero sí un reencuentro con dirigentes importantes, muchos que incluso le responden a nivel bonaerense en términos de armado.

Cerca de Santilli remarcaron, desde la previa, que el foco estuvo puesto en cuestiones vinculadas a la gestión municipal y la coordinación entre Nación y los distritos. De hecho, varios intendentes destacaron que la presencia del ministro fue clave para agilizar vínculos con la administración nacional y avanzar en distintos temas pendientes.

Sin embargo, la reunión se dio en tiempos en los que el PRO atraviesa una etapa de redefiniciones respecto de su relación con La Libertad Avanza y en la que conviven dentro del partido distintas posturas sobre el nivel de integración que debería tener con el oficialismo nacional. En ese contexto, Santilli aparece como el dirigente de origen amarillo más inmiscuido en el universo mileísta, al punto que se perfila para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires el año que viene.

El encuentro fue encabezado por Ritondo, presidente del PRO bonaerense y titular del bloque PRO en Diputados, y contó con la participación de dirigentes territoriales de peso en la provincia. Estuvieron presentes Soledad Martínez , intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO, Marcelo Matzkin, Juan Ibarguren, Fernando Bouvier, Jorge Etcheverry, Sebastián Abella, Javier Martínez, María José Gentile y Juan Fiorini, intendentes del espacio en el interior de la provincia.

También participaron Guillermo Montenegro , actualmente en uso de licencia como intendente de General Pueyrredón; el intendente interino Agustín Neme; el presidente del bloque PRO en Diputados bonaerenses, Alejandro Rabinovich; y el titular del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca.

Al cierre del encuentro, los dirigentes acordaron sostener este esquema de reuniones y avanzar próximamente en una convocatoria con concejales del PRO bonaerense, en lo que dentro del partido describen como una reactivación de la actividad orgánica en la provincia. Será el viernes 15, seguramente, con la presencia de Mauricio Macri.

Fuente: Clarín