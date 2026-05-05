Karina Milei estuvo en Diputados y en la oposición sospechan que fue a buscar al sucesor de Adorni

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , estuvo en la Cámara de Diputados, se reunió con legisladores del oficialismo y generó suspicacias en la oposición , que sigue sin definir si avanzará o no con el pedido de interpelación a Manuel Adorni , quien quedó más complicado judicialmente tras la declaración de un contratista que realizó las reformas en una de las viviendas que se le adjudican al jefe de Gabinete.

En este escenario, diputados de la oposición comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Martín Menem sea el futuro jefe de Gabinete tras la visita de Karina Milei y la declaración de Matías Tabar, el constructor a cargo de las reformas en la casa del barrio privado Indio Cua, quien ante la Justicia aseguró que Adorni pagó 245.000 dólares en efectivo por una obra que le tomó entre siete y nueve meses de tiempo.

Menem es uno de los dirigentes del oficialismo que con más contundencia defendió al ministro coordinador y fue clave para que Adorni pase sin demasiados raspones su visita por la Cámara baja cuando dio su informe de gestión la semana pasada . Además, el riojano es uno de los hombres de confianza de la hermana del presidente Javier Milei.

Lo concreto es que la secretaria general de la Presidencia estuvo durante gran parte del lunes en la Cámara de Diputados, en el despacho de Menem, aunque primero se reunió con la diputada por Córdoba, Celeste Ponce, y luego con Sebastián Pareja , jefe del partido en la provincia de Buenos Aires.

Obviamente, Karina Milei también estuvo reunida con Menem, pero desde el oficialismo negaron que hayan hablado sobre la sucesión de Adorni. "Es falso de toda falsedad", respondieron desde el campamento libertario, que hace esfuerzos, sin demasiado éxito, por reactivar su agenda legislativa.

En Diputados se explora la posibilidad de convocar a una sesión el 13 de mayo para tratar el proyecto de ley Hojarasca mientras que en el Senado continúan con el tratamiento en comisión de los pliegos judiciales mientras está estancada la negociación sobre la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y Ficha Limpia.

Pero si el Gobierno decide reemplazar a Adorni con Menem, la Casa Rosada deberá resolver quién lo sucede al frente de la Cámara Baja. En esa lista, representantes de la oposición, anotan a Pareja, por su volumen político, pero también le ponen una ficha a Nicolás Mayoraz, el libertario santafesino que preside la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.

Más allá de las especulaciones, las fuerzas de la oposición siguen sin poder juntar los votos para avanzar con el emplazamiento en comisión del pedido de interpelación de Adorni . Vale apuntar que el reglamento exige la mayoría absoluta, 129 diputados, para la interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura.

Por el momento, tanto Unión por la Patria como un sector de Provincias Unidas decidieron levantar el pie del acelerador y no hay contacto entre ellos para ver si reúnen los votos para forzar una nueva visita del ministro coordinador.

En el peronismo esquivan el tema con el argumento de que el resto de la oposición no quiere acompañar la ofensiva contra el jefe de Gabinete, pese a que en la sesión informativa, el jefe de la bancada, Germán Martínez, había anunciado la intención de ir por la destitución del funcionario.

La duda central está en cómo se posicionan los 3 diputados de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil , que estuvieron en el fallido intento de semanas atrás cuando reunieron 125 votos, quedando a 4 para ir por emplazamiento.

La otra salida que manejaban era sumar a los representantes de Innovación Federal, el espacio que controlan el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Carlos Rovira , que puede aportar 9 votos. Se piensa en la posibilidad de convocar a una sesión con temas que atraigan a los salteños y los misioneros, pero no hubo demasiado avance.

Otra versión que hacen circular los opositores indica que esperarán el desgaste de Adorni para que sea el Gobierno quien tome la decisión de desplazar al jefe de Gabinete. "Nadie quiere quedar como golpista" es la frase que se repite entre los diputados.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín