El mensaje de Whatsapp entre la mamá de Agostina y el sospechoso horas después de la desaparición de la nena

En medio de la investigación por el crimen de Agostina Vega en Córdoba , TN pudo acceder a un mensaje que su mamá le envió al principal sospechoso para preguntarle si sabía algo sobre el paradero de la adolescente.

La conversación de WhatsApp ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la mujer, Melisa Heredia, comenzó a preocuparse porque la joven no regresaba y no lograba comunicarse con ella. En el chat, la madre le preguntó al único detenido, Claudio Barrelier, qué le había pedido Agostina antes de desaparecer .

“ ¿Que te pidió la Agos a vos hoy? ”, escribió Melisa. Luego agregó: “Que me pidió tu número”.

Barrelier respondió: “ Si la podía llevar a la casa de un amigo ”. Y completó: “Y le dije que no tenía movilidad”.

La mamá de la adolescente insistió para obtener más información y le consultó: “¿Qué amigo?” y “¿De dónde?”. Sin embargo, el detenido contestó: “No me dijo”.

Poco después, la desesperación de la mujer quedó reflejada en nuevos mensajes: “ Hace como tres horas se fue y no aparece ”. “No sé qué hacer si llamar a la policía. Y le pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el cel apagado”.

Hasta el momento, Barrelier es el único detenido en la causa que investiga el asesinato de Agostina Vega, de 14 años. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no descartan que haya más involucrados en el hecho.

Fuente: TN