El mensaje de Chiche Gelblung, tras ser internado en terapia intensiva: “Mi corazón anda bien”

La salud de Chiche Gelblung volvió a ocupar el centro de la escena: el periodista fue hospitalizado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva. Este nuevo episodio tiene lugar a menos de un mes de su última internación, el 20 de abril, cuando le colocaron dos stents, luego de sufrir una descompensación.

En este marco, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione, quien mantuvo diálogo con el paciente, relató en LN+ una conversación, que llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “El corazón anda bien” , escribió el conductor.

El profesional de la salud, quien mantiene un vínculo desde hace muchos años con el periodista, explicó cuál es el estado de salud actual y los antecedentes: “A él le colocaron dos stents” y, enseguida, agregó: “Es como un rulero, que se ingresa o por la muñeca o por la arteria, (...) ingresás, llegás al corazón, abrís la arteria, se abre la arteria, y viene después el rulero, se coloca el rulero, se expande y se deja abierto”.

En este marco, Tartaglione hizo hincapié: “Hay personas que necesitan colocarse un stent y hay personas que necesitan un bypass, un puente más allá de la obstrucción. Son absolutamente seguros, pero nunca hay que llegar tarde “.

En medio del complicado cuadro de salud de Chiche Gelblung, el médico reforzó la importancia de realizar los controles de presión a temprana edad. “A partir de los 25 años, empezamos a tener en nuestras arterias pequeñas plaquitas, obstrucciones. Si uno, durante el transcurso de la vida, no cumple con ciertos requisitos de cuidarse, o fumar, o tener colesterol alto, o presión alta, esas arterias se empiezan a tapar”.

Es por ello que para evitar los problemas cardíacos, Tartaglione recomendó: “ No fumar, controlarte el colesterol , todo el mundo tiene que saber que colesterol tiene a partir de los 25 años”, y sumó: “Hacer actividad física es fundamental, es la mejor vacuna que vos podés tener (..) y controlar tu estrés” .

El mes pasado, Gelblung tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica , producto de una descompensación, en la que le colocaron dos stents en una de sus piernas. Después de tres días internado en el Sanatorio Los Arcos, fue dado de alta y de inmediato volvió a trabajar, tanto en Hola Chiche, su programa en Radio Del Plata AM 1030 como en Chiche En Vivo, su ciclo de Net TV.

“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, le dijo el periodista a Ángel de Brito en LAM. “Pero ya está, ya pasó, se superó”, sumó. Además, dio por tierra con las versiones que aseguraron que había sufrido un infarto: “Si hubiera tenido un infarto no estaría acá”, bromeó.

En ese momento, Gelblung también habló de su necesidad de retomar el trabajo de forma inmediata. “Sí, hoy ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto”, sostuvo. También habló de los consejos de los profesionales. “Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy disfónico, nada más”, cerró.

Fuente: La Nación