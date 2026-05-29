El inquietante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega: “Tu hija está bien, dormida”

Agostina Vega ya lleva seis días desaparecida y la desesperación crece. En las últimas horas, un mensaje que recibió la madre de la adolescente de 14 años a su celular sumó inquietud en medio de la búsqueda. “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, dice el breve mensaje que llegó al celular de Melisa Heredia y que ya analiza la Justicia.

Con ese material inquietante, la mamá de Agostina estuvo en las últimas horas en la Jefatura de Policía junto a peritos informáticos para aportarlo a la causa, reveló Eldoce.tv.

Según indicaron medios locales, tras la desaparición de la menor, Heredia recibió decenas de mensajes, algunos poco creíbles o en broma, pero otros que la alarmaron y por eso decidió llevar su teléfono a los peritos.

Agostina fue vista por última vez el sábado a la noch e, cuando despareció tras subirse a un remis en el barrio General Mosconi de la capital cordobesa.

Este jueves, el abogado de la mamá de la joven habló tras reunirse con el fiscal y deslizó que la chica estaría viva en algún lugar de la provincia. "De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. De acuerdo a la prueba está en el país. De acuerdo a la prueba estaría en Córdoba. Y de acuerdo a la prueba hasta ahora, con cauto optimismo, estaría con vida", dijo puntualmente Carlos Nayi.

Hasta ahora el máximo apuntado por la desaparición de la adolescente es Claudio Barrelier, amigo de la madre. El hombre de 33 años, que es un empleado contratado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, es el único detenido por el caso y declaró este jueves por más de dos horas ante el fiscal de la causa.

En su descargo, el acusado se refirió a un video que se viralizó en el que se ve a una chica ingresando a su casa la noche del sábado, cuando se produjo la desaparición de Agostina. "Sostiene que la criatura que entra al domicilio es su hija", señaló su abogado Jorge Sánchez del Bianco.

"Ratificó que Agostina nunca estuvo en su domicilio", agregó Del Bianco de la audiencia y destacó que el detenido mantuvo su postura de inocencia y contó que la chica se habría ido a bordo de un auto rojo.

Respecto al encuentro con la adolescente desaparecida, Barrelier contó que se vio con ella porque la madre de la menor le había facilitado su contacto para que la asistiera en caso de tener algún inconveniente.

Según su declaración ante el fiscal Garzón, el acusado vio cuando Agostina se subía a un auto de color rojo, pero advirtió que no conoce a la persona que conducía ni hacia dónde se dirigían.

Por su parte, el fiscal Garzón se retiró de los tribunales sin brindar detalles del contenido de la declaración de Barrelier: "Se ha recibido declaración del imputado. Duró algunas horas. No puedo decirles qué declaró".

Respecto de la investigación, el instructor judicial dijo que "el epicentro (de la búsqueda) sigue siendo Córdoba" , aunque siguen pistas en todo el país.

Fuente: Clarín