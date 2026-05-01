El hombre que agredió a su expareja en Pilar también habría amenazado a sus empleados

Federico Nicolás Balbuena, el hombre de 34 años que fue detenido el martes luego de ser denunciado por su expareja por haberla agredido en su vivienda de Pilar, habría amenazado también a sus empleados.

Después de que Camila Romero, de 25 años viralizara la feroz golpiza en sus redes sociales para reclamar justicia y lo denunciara por abuso sexual y lesiones agravadas, ahora, compartió capturas de pantalla con mensajes intimidatorios y amenazas que serían del hombre hacia sus empleados .

Balbuena es dueño de una concesionaria, ubicada en Luján, y fue detenido el martes en esa localidad.

“Cuando se van de mi empresa, nadie toca ningún cliente o básicamente van a tener un problema , y si se creen vivos, que se hagan los vivos conmigo enfrente a ver si les dan los h... ”, decía uno de los mensajes.

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Fuente: La Nación