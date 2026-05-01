El hombre acusado de golpear a su expareja en Pilar también había amenazado a sus empleados

Trascendió un nuevo dato sobre Federico Balbuena , el empresario acusado de golpear a su expareja en Pilar , que aporta otra pista sobre el contexto de violencia que rodea el caso. Camila Romero , la víctima que lo denunció por abuso sexual y lesiones agravadas, compartió algunas amenazas del hombre hacia sus empleados .

Según la mujer, Balbuena, dueño de una concesionaria ubicada en Luján , habría enviado varios mensajes intimidatorios hacia los trabajadores , advirtiendo duramente sobre las consecuencias de llegar tarde o pedir licencias en el empleo : “Lo aclaro por los que se enferman, por los que se retrasan, etc”.

“Cuando se van de mi empresa, nadie toca ningún cliente o básicamente van a tener un problema , y si se creen vivos, que se hagan los vivos conmigo enfrente a ver si les dan los h... ”, lanzó.

La víctima decidió publicar los chats en las redes sociales y aseguró que tuvo que “pedir ayuda a los medios” por el miedo de algunas declaraciones que hizo el hombre. En uno de los mensajes, el acusado señaló: “ Tengo poder político, soy amigo de fiscales, jueces, comisarios, intendentes. Donde vivas te voy a encontrar y me encanta dar lecciones de respeto ”.

“Espero que no se enfermen más, no lleguen tarde y no se confundan conmigo. Si alguno tiene algún problema, puede retirarse ahora mismo”, advirtió. La conversación habría llegado al conocimiento de la víctima por uno de los empleados que recibió esos mensajes.

En tanto, Balbuena fue detenido este martes en el barrio Everlinks Golf Country Club, ubicado en la avenida Fernández Beschtedt del partido de Luján. Todo comenzó a partir de que su expareja acudiera a la Justicia y radicara la denuncia junto a un video donde se observan las brutales agresiones.

De acuerdo a su testimonio, el hombre la amenazó y agredió de forma brutal en su casa cuando fue a buscar una computadora de la empresa. “No quise atenderle el teléfono porque ya sabía que era para pelear y torturarme psicológicamente ”, contó a Telenoche .

“Me dijo ‘si no me la devolvés, voy a ir a tu casa y te voy a romper todo’. Yo le respondí que fuera a buscarla a la comisaría, que no quería verlo. Pero insistió: ‘voy a ir, te voy a romper todo, te rompo la ventana’ . Le avisé que estaba llamando al 911 y me contestó: ‘no me importa, llamá a la policía, yo la voy a repudrir’“, recordó.

La causa quedó en manos de la UFI Especializada en Violencia de Género N°14 de Pilar, a cargo de Marcela Semería .

Fuente: TN