El Gobierno retiraría los pliegos de los jueces Galván Greenway y Catania “por sus vínculos con la AFA”

El Gobierno decidió bajarles el pulgar a los jueces en lo penal económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania y podría retirar en los próximos días los pliegos que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , envió al Senado nominándolos para ocupar vacantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del mismo fuero en el que se desempeñan en la actualidad.

“Catania y Galván Greenway no tienen las firmas ni creo que las vayan a tener” , aseguró la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Capital), en diálogo con LA NACION .

Al respecto, la senadora oficialista precisó que una de las causas por las que se frustraría el ascenso de ambos magistrados es la relación que los postulantes mantienen con la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que encarnan su presidente, Claudio Tapia , y su mano derecha Pablo Toviggino , investigados por delitos de lavado de dinero, evasión y enfrentados con la administración libertaria de Javier Milei.

“No hay acuerdo en nombrarlos y por su ligazón con la AFA”, respondió Bullrich ante la consulta sobre las razones por las que los pliegos de ambos candidatos quedaran congelados en la Comisión de Acuerdos. “Fue discutido en la Casa Rosada”, agregó la legisladora.

En el caso de Galván Greenway , su vínculo con la AFA fue el fallo del pasado 24 de abril en el que dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa de 2018 en la que estaba siendo investigado por lavado de dinero.

En su fallo, el titular del juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7 destacó que Tapia estaba en condiciones de justificar su patrimonio a partir del análisis de los ingresos declarados por el dirigente, herramientas financieras legales y créditos hipotecarios.

Por parte, el vínculo de Catania con la AFA es más difuso. En este caso, los rumores sobre el titular del Juzgado nacional en lo Penal Económico N°8 señalan que su ascenso a camarista tiene por finalidad favorecer a Tapia y Toviggino con las apelaciones y medidas que ambos dirigentes elevarán en el marco de su defensa en las causas por las que son investigados por lavado de dinero y evasión fiscal.

Ambos postulantes compartieron estrado el pasado 6 de mayo, cuando concurrieron a la Comisión de Acuerdos para defender los pliegos que los nominan como camaristas.

En esa jornada, desarrollada en el Salón Azul del Congreso, los dos postulantes mostraron una clara sintonía al momento de exponer y ninguno de los miembros del oficialismo ni de la oposición dialoguista de la Comisión de Acuerdos les planteó cuestionamiento alguno.

Sin embargo, el panorama cambió en la última semana, cuando llegó a la Casa Rosada la noticia de que ambos magistrados habían obtenido dictamen favorable a sus nominaciones con la firma de los senadores de la oposición dialoguista, a pesar de que los oficialistas todavía no habían estampado su rúbrica en los despachos.

La orden desde los despachos de la Casa de Gobierno llegó inmediata al Senado ordenando detener lo que ven como una decisión que terminará favoreciendo el frente judicial que afrontan Tapia y Toviggino.

En realidad, los dictámenes no habían sido presentados, por lo que Bullrich pudo consensuar con sus aliados que les quitaran su respaldo a los pliegos. Así, las postulaciones de Galván Greenway y Catania perdieron todas las firmas que habían cosechado hasta el momento.

Según fuentes legislativas, el ministro Mahiques se habría comprometido a retirar los pliegos del Senado para reemplazarlos con otros candidatos. La jugada todavía no se concretó.

Por orden de la Casación, la Cámara en lo Penal Económico deberá resolver en el corto plazo qué juez debe llevar la causa que investiga una presunta maniobra de lavado de dinero con una quinta en Pilar a la que se la atribuyen a Toviggino.

No son estos dos postulantes los únicos impulsados por Mahiques que tendrían un veto por parte de Karina Milei. En la misma situación se encuentra la postulación de Juan Manuel Mejuto como juez de un tribunal oral en lo criminal.

En este caso, a Mejuto se le imputa una supuesta filiación kirchnerista a partir de haber firmado la carta fundacional de la agrupación Justicia Legítima . Además, es colaborador del juez Daniel Obligado, quien sobreseyó a Cristina Kirchner en el caso Hotesur y Los Sauces; y también a Amado Boudou.

Paradojas de la política, uno de los firmantes de aquel pronunciamiento fue Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia que el último jueves obtuvo el visto bueno del Senado , con una mayoría abrumadora de 58 votos, para continuar por cinco años más como miembro de la Cámara de Casación Penal a partir de noviembre de este año, cuando cumplirá 75 años.

Fuente: La Nación