El Gobierno confirmó que denunciará a Tailhade: la respuesta del diputado peronista a Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó este viernes que el Gobierno denunciará al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por haber difundido información sobre su familia durante la sesión informativa del miércoles último, a lo que el legislador dijo que espera con “impaciencia” esa presentación judicial en su contra por supuesto espionaje ilegal.

“Tailhade tenía detalles de movimientos míos y de mi familia. Son de procedencia sospechosa. El Gobierno hará la denuncia correspondiente. Esto de andar viendo si un funcionario lleva o no a sus hijos al colegio es una barbaridad. Es confundir lo público con lo privado”, expresó Adorni por la mañana en una entrevista con El Observador .

De esa acusación de Adorni se hizo eco el presidente Javier Milei , quien sostuvo desde sus redes sociales que le “gustaría saber qué opinan las basuras inmundas de Fopea sobre lo que ha hecho Tailhade a la luz de que muchos ‘periodistas’ se la pasan metiéndose en la vida privada de las personas violando de modo flagrante la Constitución Nacional (A. 19)”.

“¿Creen estar por encima de la Constitución?”, se preguntó Milei.

En su respuesta, Tailhade expresó por la misma vía: “No necesito el apoyo de la infame FOPEA, pero gracias igual por reconocer que lo de la custodia ilegal de la esposa de Adorni fue una investigación periodística y no espionaje”.

“No tiene idea de cómo le mintió a su hermana cuando le dijo ‘Ahora sí, no hay nada más’. Hay mucho, mucho, mucho más que los 10 minutos que me dieron para hablar en el recinto. ¿Adorni le dijo, por ejemplo, de la ‘charla para empresarios’ a mil dólares por cabeza? ¿Que la esposa le contó a medio mundo de la comitiva paralela en el viaje a Nueva York, donde no sólo fue ella sino también su fotógrafo personal que además es ñoqui de la Secretaría de Comunicación?”.

Y prosiguió: “Sáquese para cuidarse, Presidente. Ya hizo un papelón con Espert y ahora está repitiendo el mismo error. Y deje de boludear en X y póngase a trabajar, porque la situación económica de los laburantes y las familias argentinas es dramática”.

“Espero con impaciencia -no exenta de entusiasmo- la denuncia penal en mi contra por espionaje ilegal”, concluyó Tailhade.

Durante la sesión del miércoles último , en la que Adorni respondió preguntas de la oposición por su incremento patrimonial, Tailhade señaló el supuesto uso de agentes de la Policía Federal como custodia de Bettina Angeletti , la esposa del funcionario, incluso en ocasiones cotidianas y de índole personal, con la mención a presuntas actividades y lugares que frecuenta.

“Su esposa tiene custodia policial desde que usted asumió la vocería. La usa para ir a la manicura, a llevar a sus hijos al colegio o para ir a La Fernetería, un bar de moda. Está claro que el jefe de Gabinete debería informarnos, aun cuando tenga algún aviso de judicialización, por qué colmó de privilegios a su esposa”, interrogó Tailhade en aquella oportunidad.

A lo que Adorni respondió: “No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia”.

Por eso el ministro coordinador insistió este viernes en que la información difundida por Tailhade fue producto del “espionaje”.

Fuente: La Nación