El Gobierno busca recortar los subsidios al gas a cambio de exenciones a la energía eléctrica

En la sesión convocada por el oficialismo para avanzar, principalmente, con un recorte de los subsidios al gas, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de ley “Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

La iniciativa, orientada a derogar leyes que el Gobierno considera obsoletas o restrictivas de la libertad, obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos, 96 rechazos y 9 abstenciones , y deberá ser girada al Senado.

La sesión continuó luego con la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales. Diputados dio luz verde al convenio de cooperación con La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños y a los tratados de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica. También avanzaron hacia el Senado los convenios de cooperación jurídica y penal con Serbia, Cuba e Italia , además del Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio.

Además, se convirtió en ley el acuerdo marco entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y el acuerdo de cooperación con Uruguay para la vigilancia y control del espacio aéreo.

El plato fuerte de la sesión llegará ahora con el tratamiento del proyecto oficialista de “medidas energéticas” , que busca reformular el esquema de subsidios al gas en las “zonas frías” y pasar de un criterio geográfico a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. Se estima que el debate se extenderá hasta entrada la medianoche.

La sesión comenzó a las 10.23 gracias al respaldo de sus aliados de Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales, con los que la Casa Rosada negoció hasta último momento beneficios impositivos sobre la energía eléctrica para garantizar el quorum y los votos necesarios. Se inició con 129 legisladores presentes.

Pero el arranque de esta discusión tuvo otra implicancia política para el Gobierno : evitar que prospere la ofensiva para interpelar a Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial y citar a Luis Caputo y Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Los bloques críticos habían pedido otra sesión para hoy a las 11 con esos temas y otros vinculados a la agenda social, como el sobreendeudamiento familiar, las licencias de cuidado y la situación del PAMI y del programa Remediar. La sesión oficialista solapó la opositora.

El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez , pidió interrumpir el debate para dar lugar al temario crítico. Tras una extensa discusión reglamentaria, Menem habilitó la votación que resultó negativa por 111 votos positivos y 131 rechazos.

“La Justicia tiene que investigar, pero el Jefe de Gabinete tiene que darle explicaciones a los argentinos”, evaluó Cecilia Moreau (UP). Esteban Paulón (Socialismo) remarcó que los espacios críticos no abandonarán su exigencia: “Hoy, mañana, o el miércoles que viene va haber una convocatoria de sesión. Adorni va a tener que explicar sus bienes”. Y, con un contador gráfico, señaló que van 13 días desde que Javier Milei anunció que presentaría su funcionario presentaría su declaración jurada. “Dijo el Presidente que tenia todos sus papelitos en regla. Adorni está esperando a ver qué aparece en la causa judicial para no meter la pata”, sumó.

La sesión contó con la presencia de los diputados ligados a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalaqcua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

No contribuyeron a la sesión los referentes de Raúl Jalil (Catamarca), de Martín Llaryora (Córdoba), de Ignacio Torres (Chubut), de Claudio Vidal (Santa Cruz), ni de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que suelen colaborar con las intenciones de la Casa Rosada.

La propuesta del Poder Ejecutivo propone reconvertir el esquema de “zonas frías”: pasar de un sistema masivo, basado en criterios geográficos, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. El cambio afectará principalmente a la llamada “zona ampliada”, incorporada en 2021 por impulso de Máximo Kirchner , que extendió el subsidio automático al gas a amplias regiones del centro y norte del país.

La estrategia oficial consiste en ofrecer una compensación parcial a provincias de altas temperaturas. Según pudo reconstruir LA NACION , el Gobierno analiza implementar por resolución beneficios impositivos sobre la tarifa eléctrica para usuarios de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. Las conversaciones estuvieron encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, que durante las últimas horas buscó cerrar acuerdos con gobernadores clave para destrabar la reforma.

La gran excluida de esa negociación fue Córdoba. El gobernador Martín Llaryora rechazó públicamente la iniciativa y pidió a los diputados cordobeses votar en contra.

Rechazamos la quita de subsidios al gas en #Córdoba . Luego de la reunión intendentes y jefes comunales de 13 departamentos de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas, advertimos que el proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a unos 688 mil hogares… pic.twitter.com/THsz220Ihu

La iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (como La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.

El gobernador más afectado será Axel Kicillof . “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, graficó Jimena López , de UP.

En adelante, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), con certificado único de discapacidad (CUD), y veteranos de Malvinas.

En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno -sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).

Aun así, incluso en esas regiones el beneficio se reduciría. El subsidio cubriría únicamente el precio del gas en origen y dejaría afuera los costos de transporte y distribución. En la práctica, eso disminuiría el monto subsidiado y explica parte del malestar entre los legisladores patagónicos.

Fuente: La Nación