El Gobierno bloqueó la venta de un banco a dos de los principales imputados por el rulo financiero

La negociación lleva más de dos años pero acaba de llegar a su fin, al menos desde el plano administrativo. El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó el último recurso contra la decisión del Banco Central de frenar la venta del Banco Voii a la contadora Valeria Fernández y a Juan Manuel Agra, dos de los investigados en las causas por la maniobra del dólar blue. La decisión destrabaría la venta a la empresa Cocos, que cerró un acuerdo hace casi un año y desde entonces espera una decisión del Banco Central.

Las negociaciones para vender el Banco Voii se remontan al último tramo del gobierno de Alberto Fernández. En agosto de 2024, ya con el cambio de gestión, el directorio del BCRA rechazó la modificación accionaria de la entidad a manos de Fernández y Agra, dos nombres muy conocidos en el mundo de las financieras. El argumento formal fue que los oferentes “ no cumplían con la totalidad de las condiciones establecidas en las normas de aplicación” . A partir de ese momento comenzó una batalla en el plano administrativo que motivó al menos dos resoluciones más del Central durante el año pasado.

A través de sus abogados, Fernández y Agra agotaron todos los recursos administrativos posibles . “Hágaseles saber que la vía administrativa se encuentra agotada, encontrándose expedita la acción judicial, la que podrá ser interpuesta dentro de los ciento ochenta días hábiles judiciales”, dice la resolución firmada por Caputo hace pocos días y a la que tuvo acceso LA NACION.

Cerca de Agra aseguraron que no entablarán acciones legales ni contra el BCRA ni contra la empresa Cocos. Las mismas fuentes destacaron que hay una medida cautelar reciente, dictada por la jueza en lo comercial Maria Soledad Casazza. En esa misma demanda, Agra y Fernánez reclamaron que se congele la suma de US$ 4 millones para “garantizar el cumplimiento del contrato”.

Fernández y Agra son dos protagonistas clave en la trama del dólar blue. La contadora aparece en los audios entre los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque que dieron inicio a la causa que investiga el fiscal Picardi. " Ninguno todavía pagó los platos rotos por todo lo que se robaron, ni Valeria Fernández ni nadie. Entonces, esa situación se va a dar. ¿Por qué? porque me están volviendo loco y vos me estás volviendo tanto loco para que sea un granito que explote. El grano explota y explota con toda”, se queja Hauque en esa conversación que fue grabada por Piccirillo.

También fue mencionada en una conversación de WhatsApp entre Hauque y Martín Migueles, ex socio de Piccirillo. “Hay que prender el ventilador” , lanzó Hauque refiriéndose a la contadora luego de su detención, en enero de 2025. ¿Por qué tanto ánimo de venganza?. Solo ellos lo saben.

Varios de los financistas involucrados en la trama del blue confirman que Fernández tenía llegada directa a funcionarios de primera línea del Banco Central en pleno cepo cambiario. Además, era parte del Registro de Auditores Externos del BCRA, al menos hasta marzo de este año. Cuando su nombre comenzó a sonar en las causas judiciales que tramitan en Comodoro Py, fue retirada de ese registro.

“Valeria Fabiana Fernández intervino como profesional —en su carácter de contadora certificante y/o auditora externa— en las entidades cambiarias Stema Cambios S.A. y Megalatina S.A., las cuales, conforme a la información remitida por el BCRA, habrían adquirido divisas en el Banco de Servicios y Transacciones (BST) por un monto de USD 507.448.000″, destacó Picardi cuando pidió allanar su domicilio, en marzo pasado. En ese momento, la causa estaba bajo secreto de sumario.

Fernández fue allanada en su departamento, en el barrio de Barracas, y en su oficina. en pleno Microcentro. La orden pedía secuestrar su celular, pero nunca la encontraron. Sin embargo, los investigadores se llevaron varios pendrives y otros dispositivos electrónicos . En el domicilio particular, en presencia del abogado, la Policía Federal se llevó un total de 8 pendrives, 2 tablets, y una libreta con anotaciones. También se encontraron joyas y varias cajas de relojes.

Por pedido del fiscal Picardi, la PFA también allanó a una funcionaria homónima de Fernández, dos años más joven, que integra el grupo de funcionarios que debía controlar a los financistas desde el área de Entidades No Financieras. La cabeza de ese grupo era Fabián Violante. Los teléfonos de todos esos funcionarios también están en etapa de análisis.

La causa que lleva adelante Picardi se activará en las próximas horas con nuevas medidas de prueba mientras se define la puja por la competencia con el expediente de Servini. Esta semana, el juez Daniel Rafecas, que reemplazó a la jueza hasta este viernes, rechazó la unificación de las causas y ahora la Cámara Federal. No es un tema menor. Hay abogados e imputados que vinculan su suerte en la causa con el juzgado que termine interviniendo.

La contadora Fernández aparece vinculada a las dos casas de cambio que encabezan todos los rankings de venta de dólares. El caso de Mega Latina es emblemático. Esa agencia vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023. Fernández firmaba los estados contables pero como accionista aparecía Juan Manuel Agra, al menos hasta 2022. También se lo vincula de manera directa con Stema Cambios y Gallo Cambios, otras dos sociedades investigadas en varias causas.

Agra tenía contacto con todos los financistas investigados por el rulo financiero y era una suerte de nexo con la política , o al menos eso trasmitía. “A nosotros nos decía que tenía relación con (Sergio) Massa. También hablaba de su relación con Romina García (una de las funcionarias del BCRA investigadas) y decía que tenía llegada al banco BST”, cuenta uno de los financistas que lo trató de manera frecuente.

Según un extenso informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) e incorporado este mes al expediente que lleva adelante la jueza María Servini junto al fiscal Carlos Stornelli, Agra también fue accionista de una agenda platense, Karuna Group, junto a Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, ambos dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Héctor Rubén Eslaiman, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. E l dato ya había sido revelado por Francisco Olivera en octubre de 2023 , en medio del escándalo por las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau.

“Agra y Valeria trabajaban como una sociedad, se repartían los roles. Ella se encargaba de los trámites en el Central y él de los contactos políticos. Para ellos la compra del Voii hubiera sido un paso fundamental, en ese mundo de las casas de cambio todos quieren tener un banco para hacer otro tipo de operaciones”, cuenta un cuevero que los frecuentó y utilizó sus contactos.

La decisión de Caputo de clausurar la negociación por la venta del Voii a Agra y Fernández abre la puerta para que ese pequeño banco, propiedad de Walter Grenón, pase a manos de Cocos, la empresa que encabeza Nicolás Mindlin, hijo de Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. “Estamos esperando que el Banco Central autorice la operación”, dijeron fuentes de la empresa.

Fuente: La Nación