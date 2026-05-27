El Gobierno bloqueó el ingreso de tres cargueros que llegaban desde Congo a la Argentina por el brote de ébola

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó este miércoles que el Gobierno frenó el ingreso de tres buques cargueros procedentes de la República Democrática del Congo , país afectado por un brote del virus del ébola , que tenían previsto arribar a la Argentina.

Según indicaron fuentes oficiales, la medida fue adoptada de manera preventiva en el marco de los protocolos sanitarios y de control fronterizo ante la expansión de la enfermedad en el país africano . Fue en un trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud. Las embarcaciones operaban bajo bandera de Grecia y Liberia .

“Se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina . La identificación de estos movimientos, a partir de información recabada por la SIDE , permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población”, detallaron desde la SIDE en un comunicado.

Sumaron que se activaron tempranamente las alertas y protocolos correspondientes, lo que permitió anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública .

Entre las medidas preventivas adoptadas, se realizaron acciones coordinadas entre Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud y la Prefectura Naval Argentina, como controles sanitarios a bordo de los buques detectados, exigencia de declaraciones juradas y la implementación de medidas sanitarias específicas para evitar el desembarco de las tripulaciones .

El brote de ébola que golpea a la región se intensificó en el último tiempo: hay diez países bajo amenazas. Se trata de Sudán del Sur, Ruanda, Kenia , Tanzania, Etiopía, Congo, Burundi, Angola, la República Centroafricana y Zambia.

El ébola es un virus extremadamente letal que se transmite por contacto físico prolongado y cuya epidemia fue recientemente declarada de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

Este miércoles el organismo pidió un alto el fuego en el este de la República Democrática del Congo, donde prevalece un conflicto bélico entre grupos armados, con el objetivo de contener el brote. Es el país donde se reportaron la mayor cantidad de muertes y casos sospechados y donde la agencia de salud de la ONU elevó el nivel de riesgo epidémico de “alto” a “muy alto” a nivel nacional y regional.

La respuesta tardía ante la enfermedad provocó una serie de ataques en hospitales y choques con las familias después de que las autoridades anunciaran la restricción de funerales y todo tipo de ritos. Esto debe a que los cuerpos de los fallecidos por el virus son muy contagiosos y pueden propagarlo cuando las personas los preparan para el entierro y se reúnen para los funerales.

Por el momento, las autoridades intentan gestionar la mayor cantidad de entierros de las presuntas víctimas, en los casos en donde es posible. Hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas en la RDC . Es la décimo séptima epidemia declarada en el país.

Ante ello, Uganda decidió cerrar temporalmente su frontera con el Congo ante el aumento de casos y el riesgo de propagación.

Debido a que no existe vacuna ni tratamiento para la cepa Bundibugyo del virus , que es la responsable del brote actual, la única forma de frenar su propagación es a través del respeto de las medidas de protección y la detección rápida de los casos.

Fuente: La Nación