El gesto de L-Gante con vecinos que esperaban el colectivo y el video que luego eliminó

Elián Ángel Valenzuela , alias L-Gante , usó su cuenta de Instagram, donde acumula 5,7 millones de seguidores, para evidenciar la decisión que tomó mientras se dirigía en auto a su casa. Antes de pasar por una de las paradas de colectivo, dijo que si alguno de ellos iba a su barrio, lo iba a acercar. Si bien subió a sus historias el video en el que se lo pudo ver mientras manejaba, momentos después se arrepintió y lo eliminó .

“Estoy piloteando la limu ” , dijo el cantante en el video en el que se lo pudo ver mientras conducía su auto con música de fondo. “Justo estoy pasando por la estación. Voy a frenar en la parada del bondi que va para mi barrio y nada, hay espacio . Al que vaya para el barrio, vamos a decirle que lo alcanzo ”, expresó. El video terminó ahí y no se pudo comprobar si finalmente cumplió con su deseo de acercar a algún vecino. Adicionalmente, luego decidió borrar la historia.

La semana pasada, el músico también dio de qué hablar por un posteo en sus redes sociales. Mostró su costado más vulnerable y sensible al compartir una sentida reflexión personal en la que se refirió a su presente y habló sobre sus decisiones, errores, aprendizajes y deseos. “ Siempre tuve y tendré la intención de ayudar a los demás porque eso me hace sentir bien, pero también comprendí que siempre hay que equilibrar y no olvidarse de uno mismo”, escribió.

“En este momento yo me necesito a mí más que nunca. Me desahogo, reflexiono hasta el punto límite y vuelvo a tomar fuerza para tomar las mejores decisiones que creo que me van a hacer bien”, continuó y cerró: “ Errores tienen todos, un buen corazón, muy pocos . Así que ahí vamos de nuevo. El piola soy yo”.

Fuente: La Nación