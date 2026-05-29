El detenido por la desaparición de Agostina cambió su versión y reconoció que la adolescente entró a su casa

La Policía de Córdoba sumaron refuerzos para intensificar la búsqueda de Agostina en las más de 200 hectáreas que comprende la zona.

El ministro de Seguridad confirmó que el operativo continuará durante la noche.

Tras la segunda declaración de Claudio Barrelier, habló su abogado Jorge Sánchez del Bianco, que desmintió las versiones sobre su renuncia.

"Cuando él decidió declarar, le expliqué los riesgos y las consecuencias que eso traía, ya que yo no tenía acceso a la causa y no conocía la prueba. Él lo entendió y me dijo que no tiene nada que esconder", explicó el letrado.

Sánchez del Bianco habló también sobre la pista del auto Ford Ka de color negro que investiga la Justicia. "Es un vehículo que condujo Barrelier el lunes al mediodía, que es propiedad de una amiga, que vive en barrio Yofre. Se lo habría prestado para ir a buscar unas herramientas", indicó.

El abogado dijo, además, que Barrelier reconoció que Agostina estuvo en su casa y que, al salir, ella se subió a un auto, del cual no dio mayores detalles. "Lo que manifesta es que le llamó la atención que salió sola", indicó.

Sobre el cambio en la versión de su testimonio, Sánchez del Bianco manifestó que Barrelier mintió "por temor y para proteger a su hija".

El imputado dio su declaración por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón y la causa volvió a estar bajo secreto de sumario.

Según pudo saber TN , la fiscalía tiene acreditado que el sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo el lunes en la zona de Ampliación Ferreyra en un auto Ford Ka negro. Se cree que el único detenido permaneció allí por menos de una hora.

En medio de la búsqueda de Agostina, habló el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y aseguró que las autoridades siguen buscando intensamente a la adolescente en la zona rural de Ampliación Ferreyra.

"El fiscal entiende que en el área puede haber elementos muy relevantes para la causa", expresó. Y sumó: "Hay recursos ilimitados para encontrar a Agostina".

Sobre las pistas que sigue la fiscalía, el funcionario respondió: " Podría haber sido un lugar en el que el imputado ingresó el lunes y descartado algo relacionado a la causa ".

Sin embargo, agregó: "Hasta el momento no ha dado resultado positivo". Además, Quinteros confirmó que el operativo continuará durante la noche.

En medio de la angustiante búsqueda de Agostina Vega , TN pudo acceder a distintas fotos de la adolescente de 14 años junto a su familia y amigos. Las imágenes muestran escenas familiares, cumpleaños, reuniones y momentos compartidos con su mamá y otros seres queridos.

El material se dio a conocer mientras continúa el operativo para encontrar a la menor , desaparecida desde hace casi una semana en Córdoba.

En medio de la desesperada búsqueda de Agostina Vega , TN accedió a un audio que la adolescente le envió a su grupo de amigas antes de desaparecer. En el mensaje, la joven le contaba que tenía pensado hacerle “ una sorpresa ” a su mamá.

“Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar (sic)”, se la escucha decir en la grabación.

El abuelo de Agostina, Miguel, dijo que la mamá de la adolescente volvió a descompensarse, por lo que tuvo que ser atendida por médicos que trabajan en el lugar.

Poco después, sostuvo que la familia aún mantiene las esperanzas de volver a ver a Agostina con vida. "Yo sé que está viva. Y la vamos a tener pronto con nosotros. Ella va a volver a casa con nosotros", manifestó el hombre en diálogo con TN .

Según pudo saber TN , un nuevo elemento detectado en el avance de la investigación permitió que la fiscalía vuelva a convocar al principal sospechoso.

La búsqueda de Agostina Vega continúa intensificándose en Córdoba . En las últimas horas, TN pudo acceder a un mensaje que su mamá le envió al principal sospechoso para preguntarle si sabía algo sobre el paradero de la adolescente.

La conversación de WhatsApp ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la mujer, Melisa Heredia, comenzó a preocuparse porque la joven no regresaba y no lograba comunicarse con ella. En el chat, la madre le preguntó al único detenido, Claudio Barrelier, qué le había pedido Agostina antes de desaparecer .

Momentos antes, Melisa Heredia -la madre de la adolescente- expresó el dolor que atraviesa por la búsqueda de su hija.

"Necesito que aparezca ya. Que me la devuelvan", dijo entre lágrimas en diálogo con TN .

Melisa Heredia, la madre de Agostina, habló en la marcha que se realiza esta tarde en el centro de la ciudad de Córdoba para exigir su aparición.

En su declaración, señaló a una supuesta amante del único detenido, Claudio Barrelier. "Yo quiero que investiguen a esa mujer, ella debe tener algo que ver con mi hija", remarcó.

"Yo la vi dos veces en mi vida y habló de mí como si me conociera. Ella es amante de Claudio", aseguró la mujer. A su vez, dijo que desconoce su apellido, pero que sería de nombre "Soledad".

La movilización se lleva a cabo en el centro de Córdoba y está encabezada por la madre de la adolescente, familiares y amigos.

Pasadas las 17:30, continúa el operativo en el lugar donde fue visto Claudio Barrelier, el único detenido hasta ahora por la desaparición de Agostina Vega.

La zona presenta una dificultad, ya que los pastizales que crecen en el área tienen más de un metro y medio de altura.

El periodista Sebastián Domenech, que realiza una cobertura especial desde Córdoba, informó que el padre de la adolescente desaparecida -que es expolicía- habría estado recorriendo la zona en ese vehículo como parte de una investigación propia.

Melisa, la madre de Agostina, partió al centro de la ciudad, donde familiares y amigos de la adolescente marcharán para pedir por su regreso a casa. "No me dejen sola, por favor, mi hija tiene que aparecer hoy", clamó con la voz quebrada antes de subirse al auto.

Además, los vecinos y amigos de la familia también partieron en un colectivo.

La abuela de Agostina habló con TN sobre el momento tan angustiante que atraviesa su familia ante la incertidumbre. "Todavía no tenemos ninguna información. Lo único que nuestro abogado nos dijo es que nos quedáramos tranquilos", señaló.

Elizabeth contó que recibieron la llamada del abogado cuando vieron en los medios que el ministro de Seguridad de Córdoba habló ante la prensa. "Vivimos un momento de desesperación porque apareció el ministro, hizo una conferencia de prensa en el lugar y nosotros pensamos lo peor. Nosotros en ese momento pensamos lo peor. Y tuvimos que salir afuera porque hay una señora mayor que es la abuela de Agustina y no, no quería que nos vieran de esa forma. Así que nos tuvimos que salir afuera por eso. Pero después nos tranquilizamos", afirmó.

Además, manifestó su preocupación porque hace seis días que la rotisería permanece cerrada. "Nosotros vivimos de ese negocio", lamentó y aclaró que no piden ayuda económica, pero reconoció que atraviesan una situación grave. "Estamos todos sin trabajar, con la ayuda de los vecinos, que nos acercan algo, pero solamente con la ayuda de ellos", confirmó.

Miguel, el abuelo materno de Agostina, convocó a una marcha para hoy a la 17. La familia esperará en su casa a los vecinos que quieran apoyar y se irán en colectivo hacia el centro de la ciudad. Marcharán desde Tablada y General Paz hasta Colón y General Paz. "Nos quedaremos ahí hasta que aparezca alguien", señaló.

Con tristeza, pidió a la comunidad que los acompañe. "Nos sentimos apoyados a medias", lamentó y agregó: "Necesitamos que alguien nos informe o que vengan y se acerquen a dar apoyo".

La abogada del papá de Agostina Heredia, Fernanda Alaniz, se presentó en el lugar de rastrillaje en el barrio Ampliación Ferreyra, y aseguró que la adolescente "fue engañada". Asimismo, confirmó que los procedimientos que están realizando "son los correctos".

"La investigación se viene siguiendo minuciosamente, cosa por cosa se está estudiando y creemos que estamos siguiendo los pasos correctos", remarcó la letrada y aseguró confiar en el trabajo del fiscal Garzón, que es "impecable".

Asimismo, desmintió la supuesta hipótesis de que la nena había intentado escaparse de casa. "Ella no se quiso alejar, ella se juntó con esta persona, fue engañada y hoy no está acá con nosotros, la estamos buscando con rastrillaje", remarcó Alaniz.

Según pudo conocer TN, entre ayer y hoy los peritos examinan la casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba. Uno de los puntos de mayor enfoque donde buscan información genética es la cama del principal sospechoso ante una de las hipótesis, que se trataría de un ataque sexual.

Continúa el operativo de búsqueda en la zona rural de Ampliación Ferreyra, donde las cámaras captaron a Barrelier, aparentemente solo, horas después de la desaparición de Agostina Heredia. Como informó el ministro de Seguridad de Córdoba, están trabajando 150 efectivos y la división de canes entrenados en una zona de 200 hectáreas.

Un video al que accedió TN muestra el momento en que el auto rojo -que está siendo peritado por la policía- pasó cerca de la casa del detenido.

El fiscal Raúl Garzón, que investiga la desaparición de Agostina Vega: "La buscamos viva y la buscamos sin vida también"

"La investigación va avanzando a partir de las pruebas que se obtienen se van indicando nuevas medidas. Se está trabajando en varios lugares y se va a trabajar en distintos lguares a partir de la evidencia probatoria previa"

"La buscamos viva y la buscamos sin vida también, son las dos hipótesis. La prueba conduce en ambas direcciones. Hay pruebas que por momentos nos dan una expectativa de que está con vida y hay otras que nos da una expectativa distinta"

"Permanentemente se suman algunos resultados de relevamientos de prueba. Estamos ante un hecho que tiene cuatro o cinco días. Estamos en ese clima, la progresividad abre nuevos caminos. Lo que comenzó siendo una denuncia, sigue"

"La buscamos sin parar, día y noche trabajan los equipos para encontrar a Agostina. La peor hipótesis es la desaparición, es el peor estado. Queremos que esto llegue a su fin, sea el desenlace que sea"

"La prueba indica que es Agostina la del video. Se ha chequeado permanentemente si salió, pero no voy a dar detalles porque es pertinente para la causa. La fiscalía hizo todos los relevamientos, desde el minuto que entró hasta que salió"

La policía perita un vehículo rojo e incluyó perros rastreadores en el operativo en el barrio Ferreira, en Córdoba. Busca pistas sobre Agostina Veva y sigue los movimientos de Claudio Barrelier, el detenido por la desaparición.

Durante la mañana del viernes, hubo allanamientos en la casa del detenido por la desaparición de Agostina Vega, Claudio Barrelier, y en una zona rural cercana a la ex ruta 9.

Investigan si Claudio Barrelier usó un auto prestado el lunes, cuando la adolescente de 14 años llevaba 2 días desaparecida.

La madre de la adolescente de 14 años fue convocada por las autoridades después de haber recibido un llamado urgente relacionado con el caso. La nena es buscada intensamente desde hace 6 días cuando fue a la casa de un amigo de la madre en remis. La última imagen que se tiene de ella es de las cámaras de seguridad frente a la casa del hombre. El sospechoso Claudio Gabriel Barrelier está detenido.

Mientras se intensifica en Córdoba la búsqueda de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue vista por última vez el sábado 23 de mayo , su mamá recibió un inquietante mensaje que ya analiza la Justicia.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila ”. La frase, que le llegó en las últimas horas a Melisa Heredia desde un número desconocido, se convirtió en una pieza clave la la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón.

El abogado de Claudio Gabriel Barrelier , único detenido e imputado en la causa por la desaparición de Agostina Vega , aseguró que su cliente sostiene que la menor que aparece en el video difundido en las últimas horas no es la adolescente de 14 años, sino su hija de 11. Según explicó el letrado, Barrelier afirmó desde la cárcel que las imágenes corresponden a una salida para comprar cigarrillos y una gaseosa en un quiosco cercano.

Además, la defensa rechazó versiones que vinculan la vivienda de barrio Cofico con actividades relacionadas al consumo de drogas o reuniones de la barra de Instituto. El abogado señaló que Barrelier es simpatizante del club, pero negó que sea integrante de la barra brava y remarcó que en la casa viven su pareja y su hija , por lo que manifestó preocupación por la exposición pública del domicilio.

A casi una semana de la desaparición de Agostina, la adolescente de 14 años, el fiscal Raúl Garzón afirmó que la principal hipótesis de la investigación la ubica dentro de la provincia de Córdoba. Aunque evitó brindar detalles por el secreto de sumario, sostuvo que toda la evidencia reunida hasta el momento indica que la joven sigue en territorio cordobés .

El funcionario señaló que el epicentro de la búsqueda continúa siendo Córdoba y remarcó que la Justicia y la Policía trabajan con todos los recursos disponibles para intentar dar con el paradero de la menor.

Agostina Vega , la adolescente de 14 años , permanece desaparecida desde la noche del sábado 23 de mayo en Córdoba. Según las investigaciones en curso, la última imagen registrada la muestra ingresando a una casa ubicada en la calle Campillo 878, en compañía de Claudio Gabriel Barrelier , de 33 años, quien fue detenido y es el principal sospechoso del caso.

La conmoción por su paradero se extiende por toda la provincia, con operativos de búsqueda que ya superan los cinco días.

La madre de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido e imputado por la desaparición de Agostina Vega , rompió el silencio y aseguró que su hijo es inocente.

“No tengo ni idea de por qué lo están inculpando a mi hijo . Espero que aparezca la nena, soy madre y abuela. Pero quiero que se limpie todo lo que se dice de Claudio, porque son todas mentiras”, expresó la mujer en diálogo con ElDoce.

Fuente: TN