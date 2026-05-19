El Comando Sur de Estados Unidos anunció un acuerdo con el país para patrullar el Mar Argentino por cinco años

El Comando Sur de Estados Unidos anunció un acuerdo con la Argentina para patrullar la zona marítima del país durante cinco años. El programa, llamado ‘Protección de los Bienes Comunes Globales’, busca “impulsar la seguridad marítima en el Atlántico Sur” , según informó la embajada norteamericana.

La asociación comienza con la “entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina” .

Este programa se expandirá durante los próximos cinco años con “equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas” , señaló en las últimas horas la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, en un mensaje que fue replicado por el Comando Sur en redes sociales.

El contraalmirante Carlos Sardiello , de las Fuerzas Navales del Comando Sur, y el almirante Juan Carlos Romay , jefe del Estado Mayor General de la Armada, “firmaron la Carta de Intención que da inicio a esta alianza estratégica de cinco años para defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional”, indicó la Embajada de Estados Unidos.

A fines de abril último, los gobiernos de Donald Trump y de Javier Milei habían dado un paso más para afianzar la alianza estratégica en materia militar con la visita del jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur de los Estados Unidos, contraalmirante Mark A. Schafer , y la llegada de dos buques militares de relieve para participar de ejercicios militares en aguas de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina.

En esa oportunidad, Milei viajó al portaaviones nuclear USS Nimitz y participó allí de una actividad conjunta organizada por el Comando de Operaciones Especiales Sur como parte de los ejercicios navales de la operación conjunta Passex, que las fuerzas militares de ambos países llevan adelante en el Atlántico Sur.

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas , quien había invitado a Milei a la visita al portaaviones, celebró la puesta en marcha del ejercicio de “capacidades concretas que fortalecen la seguridad marítima del Atlántico Sur como nunca antes”.

“Con la Argentina, estamos construyendo un hemisferio occidental más fuerte y más seguro”, afirmó por entonces.

Fuente: La Nación