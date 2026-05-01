El cine, el pueblo, la familia

La historia de hoy habla sobre los recuerdos familiares, pero también sobre migraciones internas y cómo esa geografía de La Pampa te atrapa con sus cielos infinitos. El documental “General Pico”, dirigido en 2015 por Sebastián Lingiardi, nos remite a lo cotidiano de esa ciudad a través de seguir a un perro por sus calles durante un día. Así aparece su gente, su geografía, sus ritmos. Nos recuerda también que esa tierra no era un espacio virgen cuando se creó el pueblo sino el territorio conocido como Maracó, en su ancestral nombre mapuche. Y nos habla del tren -hoy básicamente para cargas- que marcó el desarrollo de la zona. Un filme para conocer otra realidad.

“La casa” (España, 2024, dirigida por Alex Montoya) presenta a tres hermanos que vuelven a la casa de campo del padre cuando él muere para decidir qué hacer con ella. Aparecen los recuerdos pero también la competencia y envidia entre los hermanos. El mayor cela al menor por su éxito como escritor -justo él le pasaba los libros cuando era niño-. Y el menor mira con envidia al mayor por la familia que logró formar. La hermana intenta mediar, no sin dificultad.

Fuente: Clarín