El chat secreto de Martín Menem y la apuesta de Milei al viaje del Papa

“Manuel le mintió a Javier”, señala una de las personas que más conoce al Presidente de la Nación. La referencia es a las explicaciones que le dio Manuel Adorni a Javier Gerardo Milei respecto de los gastos que hizo, tanto en propiedades como en viajes al exterior. La idea de que el jefe de Gabinete no le dijo toda la verdad al jefe de Estado (que además, es economista y entiende perfectamente de números) está extendida en todo el Gabinete. Ningún ministro quiere sacarse una foto con Adorni pues teme que la caída brutal de la imagen del ex candidato porteño los arrastre.

Lo que no se entiende -puertas adentro de La Libertad Avanza- es por qué el Presidente lo sigue sosteniendo. No lo comprenden los propios ministros que se ven apuntados por su situación económica y la idea extendida de que cobran sobresueldos para sostener su nivel de vida. Un integrante del Gabinete gritaba días pasados en su despacho, mientras miraba por TN la noticia de que el contratista Manuel Tabar confirmaba que Manuel Adorni le había pagado U$S 245.000 en efectivo: "¡Yo no cobro sobresueldos, si me entero lo denuncio! ¡Viví dos años con 2 palos y pico de sueldo, me fui 4 días de vacaciones y no me fui del Gobierno!", bramaba por la sospecha que se ha extendido sobre gran parte de la administración mileísta.

De todos modos, la responsabilidad sobre la continuidad de Adorni (al que, además de "AlHorni" en el gobierno le dicen "Mancha venenosa") es compartida por Karina Elizabeth Milei. La hermana presidencial sostiene al jefe de Gabinete como un modo de no ceder en la interna ante Santiago Caputo. "Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera.. pero ella prefería escuchar mentiras piadosas"...

Un dirigente aliado escuchó un consejo cuando consultó sobre por qué el Presidente no dirime la interna entre Karina Milei, los Menem y Las Fuerzas del Cielo: "Karina no es 'él entorno de Javier´ Es la hermana. SI pensás eso, no entendés nada". Y la Hermanísima sostiene a Martín y Lule Menem, más allá de que la confianza no es un bien demasiado corriente entre los fratellos gobernantes. Los cruces entre Santiago Caputo -desde su propia cuenta- y Martín Menem tuvo un hito este miércoles, cuando los seguidores del asesor presidencial mostraron que el tuit original de @PeriodistaRufus tuvo origen en una plataforma que remite a la cuenta del riojano que preside la Cámara de Diputados.

El último domingo, cuando las redes ardían con la pelea interna en "X", los diputados nacionales de LLA recibieron un chat del propio Martín Menem: "Hola, buen dia. Quería comentarles un episodio de ayer que giró en las redes. La persona que maneja mí instagram copio un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random (creo q era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionada y que nos odia como gobierno".

"Lo único importante del link es que tiene mí nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante tal cual les comento. Lo que si llama la atención es que esa cuenta de x que compartió el link de instagram putea a nuestro gobierno o a algunos funcionarios en días anteriores. El link de ig copiado y pegado, y luego abierto desde safari (iPhone) o Google (Android) aparecerá siempre 'de Martín Menem' ¿Que quiero decir con esto? Que se podría haber multiplicado hasta el infinito y siempre aparecería mí nombre. O sea, una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo. Todo más allá de un error involuntario del CM de reenviar un link. Quería que lo sepan. Un abrazo y buen domingo", firmó Martín Menem.

La frase "todo más allá de un error involuntario del CM de reenviar un link" terminaría confirmando lo que expuso Santiago Caputo en su tuit del fin de semana sobre la hoy desaparecida cuenta de Periodista Rufus, cuyo nombre remite a un perro que supo tener Carlos Saúl Menem. Perros con rabia...

Mientras tanto, el Presidente de la Nación está enfocado en las abundantes charlas y clases que ha dado en las últimas dos semanas y en un objetivo que desea cumplir, y que cree que será fundamental para su gestión. Y para su reelección. Esto es que se confirme la visita del Papá León XIV a la Argentina.

En el Vaticano se habla de la posibilidad de que el sucesor del Papa Francisco viaje a América del Sur para noviembre de este año, y que la recorrida incluiría a la Argentina. La semana pasada, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, extendió una invitación oficial a Su Santidad para que visite la Ciudad de Buenos Aires ; y lo hizo a través del secretario General y de Relaciones Internacionales de CABA, Fulvio Pompeo , quien le entregó personalmente la misiva durante una visita al Vaticano.

Pero el dato clave es que el próximo lunes, Sandra Viviana Pettovello, la ministra de Capital Humano de Milei, estará en la Santa Sede para una reunión de ministros de todo el mundo y tendrá su momento junto al Sumo Pontífice. La idea de que León XIV pise tierra argentina (algo que Jorge Bergoglio no hizo siendo Papa) sería vital para la gestión -por estas horas, acalorada- de Javier Gerardo Milei. Amén...

Fuente: Clarín