El brote de hantavirus ya alcanza tres continentes y serían seis los contagiados

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ya abarca tres continentes . Mientras que en Ámsterdam se analiza un posible nuevo caso , en Argentina la investigación apunta hacia lo que parece ser un reservorio de la cepa andina : un basural en la entrada de Ushuaia que suele ser frecuentado por observadores de aves.

La pareja neerlandesa viajaba desde noviembre por América del Sur, especialmente por la Patagonia argentina. Es allí en donde el matrimonio habría realizado un avistaje de aves sin saber que se exponía al contacto directo con roedores portadores de hantavirus .

Recientemente, un guía local explicó que existe un basural a cielo abierto a la entrada de Ushuaia que suele ser frecuentado por observadores de aves.

Gastón Bretti, fotógrafo y guía de esa ciudad, fue quien contó a una agencia de noticias que se trata de un sitio de fácil acceso, que parece “ una montaña de desechos que hoy supera con creces el límite inicialmente establecido por las autoridades”.

“Es común que los observadores de aves visiten los vertederos porque allí hay muchas aves, generalmente carroñeras que se alimentan de cadáveres de otros animales ”, dijo y destacó los avistamientos se realizan desde un sendero paralelo que suele tomarse por ahí .

Según explicó el guía este sería un foco que coincide con el trabajo que programan las autoridades sanitarias argentinas, que van a enviar equipos técnicos del Malbrán hasta Ushuaia.

La finalidad de esto es realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y de detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales.

Clarín trató de comunicarse con fuentes del Ministerio de Salud de la provincia para consultar al respecto de la complejidad de este basural, pero no recibió respuesta.

En su extenso itinerario previo a abordar el MV Hondius, los dos turistas neerlandeses visitaron otras zonas de Argentina y Chile consideradas endémicas de la cepa andina. También estuvieron en Uruguay.

El Ministerio de Salud de Chile descartó que el brote de contagios de hantavirus se haya originado en ese país.

“Los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde al de incubación , por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, dijeron. Por su lado, el Gobierno de Uruguay confirmó que la pareja no estuvo allí “en la fase donde puede suceder el contagio” .

El jueves, el panorama de contagios cambió con la aparición de un posible nuevo caso: el de una azafata neerlandesa que en un vuelo de KLM asistió a la mujer de 69 años de Países Bajos que falleció el 26 de abril en el aeropuerto de Sudáfrica.

Por ahora se encuentra internada y aislada en el centro médico UMC de la capital holandesa, con síntomas leves. Si los tests que le practicaron dan positivos sería el primer contagio fuera del barco . Con el suyo ascienden a nueve el total de casos, tres fallecidos y cinco contagios confirmados.

Los últimos dos confirmados fueron evacuados del MV Hondius este miércoles. Ambos fueron llevados a Países Bajos, en donde se les detectó la cepa andina de hantavirus .

Mientras que una tercera persona que también fue evacuada del crucero -y tenía relación directa con el pasajero alemán fallecido el 2 de mayo a bordo- no presentó síntomas y todavía no tendría diagnóstico positivo.

En cuanto a los demás pasajeros que iban en el vuelo de KLM -en el que se estima que viajaban unas 350 personas- están recibiendo información del Servicio Municipal de Salud de Ámsterdam dependiendo del grado de contacto con la mujer fallecida .

El organismo informó que los pasajeros que viajaban sentados dos filas adelante y detrás de la mujer a bordo y que tuvieron contacto directo con ella deben tomarse la temperatura diariamente. Esto afecta a unas diez personas, a las que se llama diariamente para controlar su estado de salud.

El crucero MV Hondius está navegando al puerto de Granadilla, en Tenerife, adonde llegará el domingo por la madrugada. Desde allí se van a repatriar a todos los pasajeros a bordo. Pero el gobierno de Islas Canarias aclaró que el crucero solo fondeará sin tocar tierra .

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, informó que los Estados Unidos, el Reino Unido y España trasladarán el próximo domingo a sus ciudadanos una vez lleguen a Tenerife.

Ahora se espera que el resto de países implicados -hay ciudadanos de 23 nacionalidades en el crucero- confirmen este viernes si desplazarán aeronaves para evacuar a sus compatriotas.

La Comisión Europea indicó que España activó el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para responder a la emergencia sanitaria.

El encuentro estuvo centrado en cuestiones como la repatriación de pasajeros, las directrices de cuarentena y la comunicación de riesgos, mientras las autoridades europeas intentan contener posibles contagios vinculados al crucero.

El brote de contagios ya se encuentra en tres continentes y todos los países involucrados están tomando medidas de protección y contención del virus. En línea con esto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que “el riesgo para el resto del mundo es bajo” .

El director indicó que desde la organización están elaborando “una guía operativa paso a paso para el desembarque seguro y respetuoso, así como para el traslado posterior de los pasajeros y la tripulación a su llegada” y que se ha gestionado el envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países .

Al tiempo que activa sus medidas, la OMS busca rastrear a las otras 30 que se bajaron en la escala en Santa Elena el 24 de abril , junto a la pareja neerlandesa fallecida.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín