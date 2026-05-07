Buscan a un argentino que desapareció en España tras dejar su camioneta en un taller mecánico

La Guardia Civil española busca a Gracián Scalco , un argentino de 52 años de quien se perdió el rastro el martes cuando fue a llevar su camioneta a un taller mecánico de la zona de l’Eliana, en la provincia de Valencia . El hombre reside allí desde diciembre, cuando se mudó junto con su familia proveniente de Canning , en la zona sur del conurbano bonaerense.

El taller mecánico en cuestión, según los datos que figuran en el cartel con que están difundiendo la búsqueda, se ubica en la calle Jaume Ferran , en ese municipio valenciano. Enseguida, la publicación comenzó a circular en redes sociales y en medios de comunicación locales.

Según explicó uno de sus hijos a Levante-EMV, la última vez que vieron a Scalco fue alrededor de las 11.30 del 5 de mayo, cuando salió para llevar su camioneta a arreglar. “Yo estaba en mi auto y él me hizo una seña como diciéndome que estaba todo bien y que ya podía irme”, relató el joven a ese sitio de noticias.

Ante la falta de novedades de su padre, comenzaron las sospechas porque habían pasado casi dos horas y no había vuelto a su casa. “Empezamos a llamarlo por teléfono, pero no contestaba” , agregó el hijo y detalló que entonces fueron hasta el taller, donde encontraron el vehículo con todas sus pertenencias en el interior .

Frente al extraño escenario, la familia consultó al responsable del local. Sin embargo, el hombre no tenía información para aportar ya que dijo desconocer los pasos que seguiría su cliente luego de dejar la camioneta . Otro dato relevante es que en las inmediaciones no hay cámaras de seguridad, situación que no colabora a la investigación.

Tras la denuncia, se inició un operativo en el que “participan perros especializados, drones y helicópteros, además de patrullas que están recorriendo distintas zonas de la provincia”.

Sin ninguna pista firme, l a incertidumbre es total para sus familiares ya que no encuentran una explicación posible a la desaparición. “No entendemos nada porque es una persona muy sana, sin problemas, sin ninguna enfermedad” , aclaró el joven.

Scalca llegó a España a fines de 2025 con su esposa y sus cuatro hijos y desde entonces residía en Riba-roja . De acuerdo con El Diario Sur , hasta dejar el país el hombre era conocido en los distritos de Esteban Echeverría y Ezeiza debido a que se desempeñaba como gerente operativo del Colegio Grilli , una institución educativa conocida en la localidad de Monte Grande .

La familia decidió emigrar, señala el mismo medio, luego de haber sufrido un robo en la casa del country en el que vivían, en Canning.

Fuente: Clarín