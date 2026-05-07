Los veedores de la IGJ se presentaron en la AFA, pero no los dejaron ingresar

Tras las críticas por las demoras del inicio de las inspecciones de la IGJ sobre la situación patrimonial de la AFA , el Ministerio de Justicia dio vía libre a los dos veedores designados que este jueves se presentaron en la histórica sede de la entidad de la calle Viamonte para hacer saber de su requisitoria, pero no lograron ser recibidos por ninguna autoridad de la casa madre del fútbol argentino.

Según informaron en la cartera conducida por Juan Bautista Mahiques, que había recibido cuestionamientos por las demoras en las medidas y por las suspicacias que había despertado su antiguo vínculo con los popes de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, este jueves por la mañana Diego Coste y el Ruben Papacena se presentaron en histórico edificio pero, ante la falta de respuesta, dejaron unos papeles por debajo del portón.

En breves declaraciones a radio Rivadavia, argumentaron que al no tener respuesta -la sede prácticamente está sin actividad por el intento de Tapia de trasladarla al partido bonaerense de Pilar- "dejaron la notificación de la veeduría" bajo la puerta y que la misma incluye un listado de los requerimientos que necesitan obtener para poder cotejar las cuentas de la institución.

Se trata ,a la postre, de la primera medida contundente contra la AFA de la nueva gestión. Y llegó a casi un mes de la renuncia de uno de los veedores que el Gobierno había designado para esa tarea, el abogado Agustín Ortiz de Marco , uno de los representantes que había sido promovido por el saliente titular de la IGJ, Daniel Vítolo, muy crítico de la actual gestión.

Como sea, desde el ministerio de Justicia argumentaron que los inspectores que este jueves concurrieron a la sede de la AFA no pudieron ingresar "porque había una apelación que todavía no estaba firme" en el marco de la causa en la que se dirime en la Justicia la facultad del Ejecutivo en auditar las cuentas de la institución. "Pero la veeduría tiene que seguir adelante hasta que un juez dictamine lo contrario", avisan cerca de Mahiques.

De todos modos,en caso de no haber colaboración de las autoridades de AFA, la cartera "evaluará medidas compulsorias para acceder a la información” requerida para así auditar las cuentas de la institución que rige el fútbol argentino.

En la última etapa de su gestión, Vitolo había llevado adelante una profunda auditoría sobre los números de la AFA y acusó a Tapia de haber incumplido con la obligación de presentar los balances de la entidad ante la IGJ. Para evitar esa inspección, los popes del fútbol intentaron cambiar su sede desde su histórico edificio en la calle Viamonte hacia la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, cercano a Tapia. De hecho, hay una casa en Pilar elegida para tal fin.

Los vínculos de la familia Mahiques con la AFA también incluyen a Esteban Mahiques, jefe de Gabinete del ministerio de Justicia -cargo que desempeña ad honorem-. Antes, se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y también formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Fuente: Clarín