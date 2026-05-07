Maniobras con el dólar blue en la época K: allanaron la casa del financista que es amigo de Rodrigo de Paul

El juez Ariel Lijo ordenó a la Policía Federal realizar un allanamiento en la casa de Alejandro Omar “El Turco” Calian, en Olivos, y secuestró celulares, computadoras y documentos en la causa en la que se investiga a cinco funcionarios del BCRA que habrían facilitado la entrega de SIRAs al “Rey del Blue”, Elías Piccirillo, para realizar las maniobras del "rulo financiero" con el cepo cambiario. Es decir, conseguir dólares a precio oficial y venderlo al blue que en la época de Alberto Fernández valía el doble.

Se trata de un amigo del jugador de la selección nacional Rodrigo De Paul . El allanamiento incluyó la orden de buscar información sobre esos funcionarios, Piccirillo, Carlos Migueles —pareja de Wanda Nara—, Francisco Hauque y otros financistas, además de una veintena de casas de cambio y bancos.

En esta causa, en la que pasado mañana se levantará el secreto de sumario , cuatro empresarios habrían sido detectados pagando coimas equivalentes al 15 por ciento del valor de las SIRAs durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía. La orden de allanamiento muestra el alcance de la investigación de Lijo, cuyo secreto de sumario ya fue prorrogado en tres oportunidades.

El caso es un desprendimiento de la causa en la que Piccirillo le habría plantado un kilo de cocaína y un arma a Hauque durante un falso operativo policial. El ex jefe de custodia del “Rey del Blue”, Carlos “El Lobo” Smith, convertido en arrepentido, reveló cómo presionaban a funcionarios del Banco Central para obtener SIRAs y cómo realizaban pagos para “la campaña electoral”. Smith tiene como abogado a Rodrigo González y, una vez que el fiscal Franco Picardi concluya una serie de averiguaciones, buscará ampliar su declaración como imputado colaborador.

La orden del juez Lijo dispuso la identificación y el secuestro de dispositivos electrónicos, como computadoras , teléfonos celulares, tablets, tarjetas SIM, discos externos y pendrives, entre otros elementos, según informaron fuentes judiciales a Clarín.

También se secuestraron pruebas vinculadas con Romina García, funcionaria de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA y autora de la frase sobre los “entongados de arriba”, transmitida a Piccirillo. Junto a ella aparecen investigados otros cuatro funcionarios de la autoridad monetaria: Diego Volcic, inspector jefe; Analía Jaime, inspectora general; Fabián Violante, gerente principal; y María Valeria Fernández, supervisora.

Todos dependían del entonces superintendente Claudio Golonbeck, cercano al expresidente del BCRA Miguel Pesce, quien fue reemplazado por Juan Curuchet el 14 de diciembre de 2023, ya bajo la gestión de Santiago Bausili. El otorgamiento de SIRAs para importar artículos al dólar oficial debía gestionarse ante el BCRA, la Aduana y la Secretaría de Comercio, entonces dirigida por Matías Tombolini.

Este procedimiento se suma a otros casi 30 allanamientos, además de testimonios y teléfonos aportados por los funcionarios imputados.

Pero esta vez el juez también pidió recolectar información sobre Matías Ezequiel Bocca, ex directivo de la agencia Free Change, ubicada en Tigre. Esa casa de cambio ya había sido sancionada por el Banco Central en 2022. Las sanciones alcanzaron a Marcela Yagüe, María Fernanda Sena Argis, Matías Ezequiel Bocca y Ovidio Rubén Bazán. Además, el BCRA le impuso multas millonarias en 2023.

Otros de los investigados son Mariano Fabián Henaise y Valeria Fabiana Fernández. Esta última ya había sido sancionada por el Banco Central en 2007 por su actuación en la agencia de cambios Giovinazo.

Entre los incluidos en el pedido de pruebas también figuran Eduardo Manuel Gil y Tomás Schulze.

En un edicto de este año, el Banco Central había emplazado a integrantes de Arg Exchange, a Schulze, a Hernán Nion y a Piccirillo, entre otros, para que dieran explicaciones sobre presuntas maniobras cambiarias. Durante el allanamiento también se buscaron indicios sobre Ariel Germán Saponara, Gonzalo Roberto Calo, Fernando Rubén Tacchi y Jorge Luis Blanco, siempre según las fuentes judiciales.

Entre las agencias bajo la mira del juez Lijo aparecen Arg Exchange, Xinergia, Creden Agencia de Cambio y Turismo, Banco Sucrédito Regional, Intercash, Cambio Imperial, GS Cambio, Andie, Rosario Cambio, Fast Cambio, Eden, Gallo Cambios, Cambio Belgrano, Centenera Agencia de Cambio y Turismo y Cambio Dem.

La medida de prueba también alcanza a Atlántida del Rosario Cambios, Suma Cambio, Banco Masventas, N y M Cambio, Valle Fértil S.A., Puerto Cambio S.A., Mega Latina S.A., MG Cambio SRL, Gestiones San Miguel, Cambio Bacarat, Cambio San Pedro, Mercados Inteligentes, Abloma Cambios, Nems Fuentes y Mazzarini, Técnicas Ferroviarias Argentina y Fizika SRL.

Calian tiene una condena por contrabando de motos de alta gama. En 2020, el Tribunal Penal Económico N.º 1 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por ingresar ilegalmente al país un total de 51 motos.

Por otra parte, en diciembre de 2023 el juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, sobreseyó a Tombolini en una primera denuncia vinculada con maniobras irregulares con las SIRAs.

En el fallo, al que accedió Clarín, se explicó que la Resolución General Conjunta N.º 5271/2022, dictada por la AFIP junto con la Secretaría de Comercio, estableció el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Luego se dispuso la creación del Comité de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Importaciones SIRA, integrado por la AFIP, la Secretaría de Comercio y el Banco Central.

“Tal procedimiento de monitoreo y trazabilidad de los trámites permitió también descartar que el licenciado Matías Tombolini, en su carácter de secretario de Comercio, hubiera contado con facultades discrecionales amplias en materia de comercio exterior como para facilitar y/o favorecer prácticas ilegales vinculadas con la aprobación de tales solicitudes, criterio que se aplica en los mismos términos al funcionario Cervantes”, sostuvo Ercolini.

Por lo tanto, el juez homologó el pedido del fiscal y sobreseyó a Juan Cruz Morello, Gustavo Daniel Barloa, Matías Raúl Tombolini, Germán Carlos Cervantes y Danilo Raimondi, además de disponer el archivo de la causa.

Fuente: Clarín