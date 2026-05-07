El PRO, la UCR y partidos provinciales le ponen un freno a los candidatos a jueces de Milei y condicionan la aprobación del Senado

﻿En medio de las tensiones internas entre Patricia Bullrich y Karina Milei , los senadores dialoguistas le pusieron un freno al intento del Gobierno de avanzar con un paquete de más de un centenar de pliegos judiciales para cubrir las 300 vacantes que hay en el poder judicial al postergar la firma de los despachos de la comisión de Acuerdos de casi medio centenar de pliegos.

Los senadores del PRO, la UCR y partidos provinciales que forman parte de la comisión que comanda Juan Carlos Pagotto evaden rubricar los dictámenes que habilitarían la llegada al recinto de unos 47 pliegos de jueces, fiscales y defensores que ya pasaron por la audiencia pública en la Cámara alta .

Si bien el oficialismo confía que tendrá aprobadas las nominaciones para llevarlas al recinto la próxima semana -como pretende Bullrich- lo cierto es que los dialoguistas se niegan a dar acuerdo a esas candidaturas a la espera de una nueva tanda de pliegos que permita cubrir las vacantes en los fueros del interior del país .

Bullrich estuvo esta semana reclamando al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , para que envié en forma urgente la nueva tanda de pliegos reclamada por la oposición amiga. Se esperaba que ingrese este jueves al Senado cuando se desarrollaba la tercera jornada de audiencias públicas en la que defendieron su nominación 15 postulantes enviados por la Casa Rosada.

Este escenario se da en momentos que la ex ministra de Seguridad intenta marcar diferencias con Karina y Javier Milei frente a la decisión de mantener en el Gobierno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien es investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito. La senadora pateó el tablero al reclamar al ministro coordinador que presente en forma inmediata la declaración jurada y destrabar así la situación judicial.

La declaración reavivó la interna del oficialismo y obligó al Presidente a respaldar, nuevamente, a su jefe de Gabinete al tiempo que anticipó que el ex vocero adelantará la presentación de su declaración jurada , cuyo plazo vence el 31 de julio.

Sin embargo, la negativa de los dialoguistas a firmar los despachos de comisión para avanzar con los primeros pliegos judiciales del Gobierno no está directamente vinculada con el escándalo del jefe de Gabinete sino con la decisión de garantizar el pedido de las provincias de cubrir las vacantes judiciales. El reclamo es lícito porque hasta el momento, en tres jornadas de audiencias públicas, todos los pliegos estuvieron vinculados con los tribunales del AMBA.

Esto generó tirantez entre el oficialismo y sus socios. Desde el bloque de la UCR, que comanda el correntino Eduardo Vischi, dejaron en claro que el tratamiento de los pliegos viene tranquilo pero advirtieron que habrá que terminar las tandas de esta semana esperar la llegada de nuevos candidatos para los juzgados del interior del país.

Una fuente parlamentaria confirmó a Clarín que sólo el juez Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene el dictamen firmado . El magistrado busca continuar 5 años más en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal , ya que en noviembre cumplirá 75 años, la edad límite para ejercer la magistratura.

Según se pudo confirmar, hasta el momento sólo firmaron los dictámenes los representantes de La Libertad Avanza, la radical Mariana Juri, quien responde al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo , y algunos despachos la misionera Sonia Rojas Decut, que está en línea con el poderoso Carlos Rovira.

Mientras que aún están pendientes las rubricas del marplatense Maximiliano Abad (UCR), el misionero Martín Goerling (PRO) y el correntino Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas). Tampoco firmaron la tucumana Sandra Mendoza (Convicción Federal), que está alineada con Osvaldo Jaldo ; y la salteña Flavia Royón, que sigue la política de Gustavo Sáenz .

Casi con ironía, en el oficialismo se quejaron porque al momento de firmar los despachos, los dialoguistas salen corriendo de la comisión.

Más allá de la disputa política, Bullrich busca acordar una sesión para la próxima semana, no sólo con la intención de aprobar los pliegos de los postulantes que ya pasaron por la audiencia pública sino también para darle ingreso parlamentario a la lista de 30 candidatos que mandó la Casa Rosada hace dos semanas.

Esta última nómina también genera tensión con los dialoguistas ya que incluye funcionarios judiciales cercanos al kirchnerismo, son parte de la agrupación Justicia Legítima y tienen vínculos con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

En la audiencia pública de este jueves, la comisión de Acuerdos avanzó con las nominaciones de 15 aspirantes, de los cuales al menos 4 no habría cumplido con la orden de mérito inicial . En esa situación están Pablo Wilk, secretario del juez Luis Armella en Quilmes, que fue propuesto como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata; y Nicolás Ceballos, quien busca pasar al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal.

A ellos se agregan María Laura Ameri, quien aspira llegar al Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 3, y Laura Wiszniacki, nominada para el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil Nº 62 de la Capital Federal.

De los 15 candidatos de este jueves sólo hubo una impugnación contra el pliego de Jorge Djivaris, porque un particular lo acusó de ser familiar del ministro de Justicia. Sin embargo, la versión fue rechazada y el único vínculo fue que el juez integró la Procuración de la Ciudad de la que proviene Juan Bautista Mahiques.

En la jornada del miércoles defendieron sus pliegos los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes según informó este diario tendrían vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

El primero está sospechado de fallar de acuerdo a los intereses del kirchnerismo, mientras que Galván Greenway sobreseyó a Claudio "Chiqui" Tapia en una causa de posible lavado de dinero tras determinar que el presidente de la AFA podía justificar todo su patrimonio.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín