Expertos apoyaron el proyecto de la Corte Suprema para la selección de jueces

El Consejo de la Magistratura recibió este jueves a una serie de expertos que respaldaron el proyecto de la Corte Suprema para eliminar la discrecionalidad en la elección de jueces nacionales, iniciativa elaborada por Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, ministros del máximo tribunal judicial.

De la convocatoria del Consejo, que se propuso recoger la opinión sobre el proyecto para eliminar la “rosca” política en la selección de jueces y destacar los méritos académicos, morales y profesionales de los postulantes, participaron especialistas como Pablo Tonelli, Inés Castresana, Germán Garavano, Martín Casares, Diana Cohen Agrest y Jimena de la Torre.

“Este proyecto de la Corte propone la generalización de los concursos anticipados. No podría estar más de acuerdo con esto. Cuando fui consejero presenté un proyecto para que sean la regla, no la excepción”, opinó sobre los concursos anticipados, Pablo Tonelli, representante del consejo consultivo de la Fundación Nuevas Generaciones.

Tonelli también se expresó acerca de la evaluación de la entrevista personal: “El reglamento actual no contiene reglas, de modo que esa evaluación es extremadamente discrecional. Esa discrecionalidad puede conducir a alteraciones en el orden de mérito del concurso no debidamente justificadas. No me parece correcto. En ese sentido, valoro la modificación que propone el reglamento . Cuando fui consejero presenté un proyecto que coincide con la propuesta del reglamento aprobado por la Corte para que el valor máximo de la entrevista sea el 10% del valor máximo, es decir, 20 puntos . Esto es decisivo. El reglamento que propone la Corte va un poco más allá y secciona ese puntaje en distintos ítems de modo de intentar que esa evaluación y esa calificación de la entrevista personal sea lo más objetiva posible . Yo coincido, me parece que la calificación de la entrevista personal -sea dividida en los 4 ítems de la propuesta de la Corte o se califique libremente- es importante”.

Con respecto a las innovaciones del proyecto, expuso: “Me parece bien la división del examen en dos etapas. Una primera de conocimiento general, objetiva y que son corregidas y evaluadas por sistema automatizado. Me parece bien separar a quienes deben proponer las preguntas de quienes tienen la responsabilidad de corregir los exámenes. Me parece bien algunas medidas propiciadas en el reglamento para dar mayor transparencia a la corrección. También, algunas reglas que propone respecto de la acumulación de concursos. Estoy de acuerdo con la limitación”.

“ Creo que el reglamento es una buena propuesta. Va en el sentido correcto. Es un buen aporte de la Corte . Lo que ha hecho la Corte es darle un empujón al Consejo. En términos generales lo aprobaría tal como está, con algunas modificaciones. En términos generales está muy bien. Me parece que vale la pena, con las modificaciones que se le puedan ocurrir a los consejeros, aprobarlo lo antes posible”, concluyó Tonelli.

Otra de las expositoras fue Inés Castresana, en representación de Poder Ciudadano , quien hizo referencia a los pliegos enviados al Congreso: “Publicamos un informe con un análisis de los 67 pliegos que hoy están en el Senado -los que enviaron el 30 de marzo-. Nos muestran cómo las deficiencias que tiene el proceso se ven en la práctica, lo que erosiona la eficiencia e independencia del sistema”.

Acerca de la reforma, Castresana dijo: “ Celebramos que el proceso de reforma se esté haciendo . Cuando analizamos la propuesta de la Corte vemos que varias de las propuestas que propone busca resolver estos problemas”. En la misma línea, destacó: “Los concursos anticipados como regla general, la incorporación del legajo digital inicio, mecanismos de anonimato de los postulantes, modificaciones en la prueba de oposición y cómo se produce la oposición, consideramos positivos los cambios en la evaluación de antecedente. Lo más acertado es el achicamiento del peso de la entrevista personal, que es la etapa más discrecional del proceso”.

Para Castresana el proyecto es un avance . “Sin embargo, no termina de limitar el margen de discrecionalidad existente y creemos que hay cuestiones que deben ser mejoradas, o discutidas, porque no hay una posición unánime. Hay discusión sobre los concursos anticipados tal como lo establece la Corte. Los concursos múltiples presentan desafíos”.

A modo de cierre, Castresana apuntó a los problemas de fondo: “Entendemos que ningún proyecto, ni el presentado por la Corte, ni los otros, va a resolver los problemas estructurales y políticos del sistema judicial. La solución excede al Consejo de la Magistratura, pero sí depende de las voluntades de los estamentos que sus miembros representan. El Congreso sigue sin establecer una nueva ley del Consejo cumpliendo con el fallo de la CSJN”.

Otro de los expositores fue Martín Casares, del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) , quien expresó: “No sé si aprobarlo a libro cerrado, pero sí generar consensos duraderos. Desde el FORES hemos expresado una valoración positiva y el apoyo institucional a la acordada 4 de la Corte . Nos ponemos a disposición y le haremos llegar algunas recomendaciones o consejos que hemos aprendido a lo largo del tiempo con los análisis que hacemos. Es un avance institucional relevante la propuesta que se hace”.

Además, opinó acerca de la tarea del Consejo: “Tiene que ser técnica. Que tenga criterios meritocráticos medibles, explicables, que tenga una rendición de cuentas aceptable. En esto se puede mejorar. La propuesta de la Corte va a en ese sentido estableciendo pautas claras respecto de la ponderación del examen escrito, evaluación de antecedentes y entrevista personal. Reducir los márgenes de discrecionalidad a fin de que la entrevista, o cualquier otra etapa, no pueda ser un ajuste de mejora de un concursante sobre otro que no tenga una justificación basada en el mérito y la idoneidad”.

Diana Cohen Agrest, fundadora de Usina de Justicia , reconoció que el proyecto representa un avance , las mejoras en la objetivación de antecedentes, anonimato de prueba escrita, la publicidad del proceso y la reducción de la discrecionalidad son pasos en la dirección correcta. Pero este debe ser un punto de partida, no de llegada. Si el objetivo es una selección transparente, idónea e independiente, todavía hay aspectos que deben fortalecerse.

Agrest realizó una serie de propuestas. En primer lugar, Establecer como requisito un período de desvinculación del aspirante respecto de la actividad política reciente. Un plazo razonable y suficiente para asegurar la independencia y calidad de los postulantes”.

Además, “habilitar un mecanismo acotado de observaciones fundadas por parte de los ciudadanos y sociedad civil, con plazos breves, requisitos claros y obligación de sustento”.

También, y en concordancia con la revisión de las entrevistas personales, “eliminarlas del procedimiento, bajo la creencia de que de ese modo se suprimiría la discrecionalidad, no es una alternativa deseable. Podría acarrear un riesgo mayor: La configuración de un sistema puramente academicista que deja de lado aspectos éticos y personales que resultan igualmente fundamentales para la función judicial. Por ello, y en sintonía con el proyecto, consideramos necesario mantener esta instancia en el procedimiento con criterios previamente definidos”.

Asimismo, propuso “incorporar la perspectiva de la víctima entre los aspectos a evaluar en la entrevista personal. En tanto dicha perspectiva atraviesa diversas ramas del derecho. Su inclusión, al igual que la perspectiva de género ya comprendida en el proyecto, permitiría evaluar de manera más integral la idoneidad del aspirante”.

Otro de los disertantes fue Germán Garavano, ex ministro de Justicia y representante de Unidos por la Justicia , quien apoyó la iniciativa. “En términos generales, apoyamos la iniciativa de la Corte. Creemos que es valiosa para reducir determinados niveles de arbitrariedad , o que de afuera se han visto así. En esa línea, lo que nos parece importante sumar a manera de colaboración tiene que ver con el desempeño de los candidatos. Hoy aproximadamente el 95% de los candidatos son personas que desempeñan funciones en el sistema de justicia. Un elemento central tiene que ver con la evaluación de desempeño, análisis de estadísticas, los tiempos de trabajo.

Sin embargo, Garavano fue escéptico respecto a las mejoras: “Un artículo con referato, sin referato o una evaluación adicional o menor en las entrevistas no termina dar este salto de mejora que podría implicar hacer análisis objetivos de desempeño asociados a nulidades, plazos, expedientes resueltos y a tiempos en la resolución de los casos con los que ese consejo, si quisiera, podría contar”.

Por último, Jimena de la Torre manifestó su compromiso, y de aprobar incondicionalmente la acordada de la Corte. “No porque consideramos que sea la mejor, sino porque creemos que es mucho mejor que lo que tenemos hoy. Uno puede aprobar algo hoy y seguir comprometido a nuevas mejoras. Si eso, como parece, no termina siendo posible, creo que internamente estamos preparados para ponernos a trabajar entre los consejeros y empezar a "porotear", como decimos y ver a qué consensos podemos llegar".

Fuente: Clarín