Algún memorioso tal vez lo recuerde. El éxito de Si lo sabe, cante , uno de los dos programas emblemáticos de Roberto Galán , duró unos 30 años, desde 1968. El secreto era que gente común se presentaba a cantar, aunque no se acercara mucho a la afinación, para salir premiado y que los vieran en el barrio. Para decidir al ganador, el público presente en el estudio debía aplaudir, ante la convocatoria del conductor, a cada uno de los participantes. La única “tecnología” para evaluar a los cantantes era una aguja que “medía” la intensidad de esos gestos, el “aplausómetro” .

Sergio Iraeta quiso tener el suyo. El secretario de Agricultura empezó su discurso en el congreso de Maizar elogiando el “reconocimiento” del sector “de lo que está haciendo el Gobierno”. Luego admitió que “no es todo”, pero “tenés que empezar por algo, y muchos ‘algos’ hemos estado haciendo”. Hizo una pausa esperando el reconocimiento, que no llegó . Entonces cambió el tono: “No dije la frase para que la aplaudan, ¡pero me llama la atención que no la aplaudan!”, recriminó a la audiencia. “¡Empezá a aplaudir, así alguien aplaude!” , le reclamó a una persona en la primera fila, que cumplió su misión. En Si lo sabe, siembre , Galán le hubiera dado el último puesto.

Fuente: La Nación