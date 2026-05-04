El alimento con alto contenido de agua y pocas calorías que concentra en la cáscara compuestos antioxidantes

Es de esos alimentos que están en casi todas las ensaladas y en las fotos de cualquier dieta saludable de Instagram, pero sobre el que en realidad se sabe poco. A veces, se lo sobreestima: circula como ingrediente “detox” o antiinflamatorio milagroso; otras, se lo subestima: muchos lo consideran apenas agua con forma de vegetal, sin mucho más para ofrecer. La realidad, como suele pasar, está en el medio.

El pepino ( Cucumissativus ) es originario del subcontinente indio —específicamente de la región que hoy comprende India y Nepal — y se cultiva desde hace al menos 3000 años, según evidencia arqueológica y botánica. Desde allí se expandió hacia el este y el sur de Asia, y llegó a Europa durante la Edad Media. Los españoles lo introdujeron en América alrededor del 1494 y actualmente se cultiva en la mayoría de los continentes y es uno de los vegetales más consumidos del mundo.

“El pepino es un alimento con muy baja densidad calórica y alto contenido de agua –entre el 90 y 95%-, lo que lo convierte en una buena opción para aportar volumen e hidratación sin sumar calorías significativas", señala Ana Cascú, médica clínica especialista en nutrición. “Aporta poca cantidad de fibra, vitamina K, vitamina C y potasio, pero más interesante es su contenido de compuestos bioactivos, como flavonoides, lignanos y cucurbitacinas, compuestos que han sido estudiados por su potencial efecto antioxidante y antiinflamatorio”.

Dentro de una alimentación equilibrada, comparte la experta, el pepino puede aportar beneficios principalmente por su rol funcional más que por su densidad nutricional. Así y todo, hace énfasis en que como gran parte de la evidencia sobre los beneficios de este alimento proviene de estudios experimentales con extractos o productos fermentados de pepino, se necesita seguir estudiándolo para saber con certeza si los mismos se traducen directamente en beneficios clínicos en humanos con un consumo habitual del alimento.

Por su alto contenido de agua, puede ayudar a alcanzar la ingesta diaria de líquidos, especialmente en personas que consumen pocas bebidas, señala Cascú. “Algunos estudios observacionales muestran que los alimentos ricos en agua pueden contribuir de manera significativa al estado de hidratación”, dice.

Su contenido de agua y fibra —aunque moderado— ayuda a mejorar el tránsito intestinal , indica la experta en nutrición. Además, agrega que ciertos compuestos del pepino han mostrado potencial efecto prebiótico en estudios experimentales, lo que podría impactar en la microbiota intestinal.

No porque tenga un efecto “quemador”, aclara Cascú, sino porque aporta volumen y saciedad con pocas calorías. “Su inclusión dentro de dietas de baja densidad energética —ricas en vegetales— se asocia con mejor control del peso en múltiples estudios nutricionales”, dice.

El pepino tiene una reputación que, en algunos puntos, le queda grande. Uno de los beneficios más repetidos —y más sobredimensionados— es su supuesto efecto “detox” o desintoxicante. “No existe evidencia de que el pepino, ni ningún alimento por sí solo, tenga la capacidad de desintoxicar el organismo ”, aclara Cascú.

Los procesos de detoxificación dependen fundamentalmente del hígado y los riñones, que funcionan de manera continua y eficiente en personas sanas, con o sin agua de pepino de por medio.

También suele exagerarse su efecto antiinflamatorio y antioxidante. Si bien el pepino contiene compuestos con ese tipo de actividad en estudios experimentales, la especialista advierte que no hay evidencia sólida en humanos que demuestre un efecto clínicamente significativo a partir de su consumo habitual como alimento.

En la práctica, dice Cascú, su valor no está en ninguna propiedad puntual ni en efectos milagrosos, sino en su capacidad de sumar hidratación, volumen y frescura dentro de un patrón alimentario saludable. Nada más, pero tampoco nada menos.

Fuente: La Nación