Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 24 de mayo

Este domingo 24 de mayo no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana .

En la última jornada hábil, el dólar oficial , en las pizarras del Banco Nación , cotizó a $1375 para la compra y $1425 para la venta .

En tanto, el dólar blue , que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1405 para la compra y $1425 para la venta.

El valor de los dólares financieros , categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor :

A partir de la salida del cepo cambiario , los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking . En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue de 2,6% en abril pasado , un número que trajo algo de alivio al Gobierno en un primer trimestre “complejo” para la economía y en el que se desató un frente político intenso debido a las sospechas de corrupción que enfrenta la cúpula de la Casa Rosada.

Pese a la desaceleración que registró el mes pasado, la suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 12,3%, por encima de la proyección oficial para todo 2026 (10,1%).

Fuente: La Nación