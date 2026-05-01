Disparos y alarma en Jujuy: detienen a un hombre acusado de atacar la casa de su expareja

La Justicia de Jujuy investiga un grave episodio de violencia de género ocurrido la noche del 26 de abril, cuando un hombre fue detenido tras ser acusado de disparar un arma de fuego hacia el interior de la vivienda donde se encontraba su expareja junto a sus hijos . El hecho, que no dejó heridos, generó alarma en la comunidad y motivó una respuesta inmediata de las autoridades judiciales y policiales.

Según consta en el legajo judicial , el acusado se presentó en el domicilio de la mujer con la intención de conversar . Al no recibir respuesta , permaneció en las inmediaciones, aumentando la tensión en el entorno familiar. En determinado momento, abrió una ventana desde el exterior y efectuó un disparo hacia el interior del hogar, para luego darse a la fuga. La rápida reacción de quienes se encontraban dentro permitió advertir el ataque y contactar de inmediato a la policía.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Voz , el incidente fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar , que habilitó de urgencia la intervención del fiscal Pablo De Tezanos Pintos. Se dispuso la realización de distintas diligencias para dar con el paradero del sospechoso y resguardar la integridad de la víctima y sus hijos. La investigación se orientó a reconstruir los hechos y determinar el nivel de riesgo al que estuvo expuesta la familia.

Con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de Coronel Arias , los efectivos realizaron u n allanamiento en un domicilio vinculado al sospechoso. Durante el procedimiento, se concretó la detención del hombre, cuya identidad no fue difundida oficialmente. En el lugar, los investigadores encontraron un revólver con capacidad para ocho cartuchos, el cual se encontraba cargado al momento de la intervención policial.

Además, el operativo permitió secuestrar más de 100 cartuchos de distintos calibres y municiones de aire comprimido . Desde la fiscalía se remarcó que el hecho de que el arma estuviera lista para disparar refuerza la gravedad del caso y el nivel de peligro al que estuvieron expuestas la mujer y los menores. Las autoridades subrayaron la importancia de la intervención rápida para evitar un desenlace más trágico.

Actualmente, la causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía Especializada , que lleva adelante diversas medidas probatorias. La investigación busca profundizar en la reconstrucción de los hechos y esclarecer el contexto que rodeó el ataque. El acusado permanece bajo custodia mientras se avanza con el proceso judicial y se evalúan las pruebas recabadas.

De acuerdo con la investigación, el ataque fue advertido por las personas dentro de la casa en el momento en que el disparo atravesó la ventana. Afortunadamente, ninguna de ellas resultó herida. La denuncia permitió activar los protocolos de emergencia y asegurar la contención de la familia afectada.

En relación con el imputado, la fiscalía no ha difundido su identidad para resguardar el proceso y garantizar la protección de la víctima. Se informó que el hombre fue puesto a disposición de la Justicia y permanece detenido mientras se evalúan las medidas cautelares pertinentes.

El caso continúa en etapa investigativa, con la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar realizando nuevas diligencias para establecer la secuencia exacta de los hechos. Entre las medidas dispuestas figuran la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de pruebas balísticas y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. Todas estas acciones buscan determinar con precisión el accionar del imputado y el alcance del riesgo generado.

Es de destacar que la Fiscalía Especializada continúa recabando elementos de prueba para avanzar en la causa y definir la situación procesal del detenido. Mientras tanto, l a víctima y sus hijos cuentan con medidas de protección y acompañamiento institucional, en el marco de los protocolos previstos para casos de violencia de género.

Fuente: Infobae