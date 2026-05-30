Dinero y drogas: el detalle de lo incautado en la causa contra el extitular de ARSAT

La justicia federal secuestró más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas y dispositivos electrónicos durante una serie de allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Facundo Leal , ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Las diligencias, ejecutadas entre el 24 y el 28 de mayo por orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro, se enmarcan en una causa por presunto robo de equipamiento tecnológico denunciado por la empresa estatal de telecomunicaciones, según fuentes vinculadas a la causa.

En los allanamientos ordenados tras la denuncia presentada por ARSAT , se recolectaron 2.591.354 dólares en billetes , cuantiosas sumas en otras monedas, drogas como ketamina y cristal MDMA, teléfonos celulares, computadoras portátiles y abundante documentación en diferentes domicilios de Buenos Aires y Mendoza.

El origen de la causa se vincula a la pesquisa por la posible sustracción de tecnología de alto valor, iniciada tras el cambio de gestión presidencial. Las investigaciones incluyeron quince allanamientos en Buenos Aires y Mendoza en ubicaciones relacionadas con Leal . Si bien la detención del ex funcionario no fue el propósito inicial, dicha medida se ordenó después del hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo y estupefacientes. Los procedimientos contaron con la participación de la Policía Federal , la Superintendencia de Drogas Peligrosas y la División Operaciones Federales.

En el departamento de Facundo Leal situado en Ortiz de Ocampo, barrio de Palermo, agentes encontraron:

En otro inmueble atribuido a Leal , ubicado en Avenida Boulogne Sur Mer 607, en la provincia de Mendoza , fue secuestrado:

El total de dinero incautado en estos dos domicilios asciende a 2.591.354 dólares . Todas las sumas quedaron bajo custodia policial.

Durante el allanamiento en Palermo, la Policía Federal decomisó drogas halladas en distintas áreas del departamento:

No se informó sobre hallazgos similares de drogas en los domicilios de Mendoza.

Los operativos también permitieron decomisar una amplia gama de dispositivos electrónicos. En Palermo fueron incautados:

Además, en Mendoza, el operativo derivó en el secuestro de

Entre los elementos de valor para la investigación figuran cuatro pasaportes en la vivienda de Palermo y el cuaderno con anotaciones hallado en Mendoza, en el inmueble de Avenida Boulogne Sur Mer. Entre los objetos de interés también se incluyen el inhibidor de señal, la valija con cámaras y anteojos encontrados en la ciudad de Buenos Aires.

Todos estos bienes permanecerán bajo análisis pericial a medida que avance la investigación.

Los objetos recogidos en los diferentes procedimientos se encuentran bajo guarda de la justicia federal .

Fuente: Infobae