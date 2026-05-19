Difundieron la foto de “El Corto”, el principal acusado por el crimen de Benjamín Scerra que sigue prófugo

La Fiscalía de San Lorenzo difundió en las últimas horas una foto de Alexis Hereñu, conocido como “El Corto” , acusado de haber asesinado a Benjamín Scerra , el joven de 19 años que murió tras recibir más de 20 puñaladas en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez.

El sospechoso permanece prófugo y sobre él pesa un pedido de captura. En paralelo, hay otro detenido que será imputado como presunto partícipe del crimen.

El organismo encabezado por el fiscal Aquiles Balbis publicó l a imagen del sospechoso y solicitó colaboración de la población para dar con su paradero. “Se solicita la colaboración de la población para dar con Alexis Hereñu, con pedido de captura, sindicado por el homicidio de Benjamín Scerra en Capitán Bermúdez”, indicaron desde la cuenta oficial de la Fiscalía.

Según detallaron, Hereñu tiene un tatuaje en uno de sus hombros y podría haber cambiado su apariencia física para evitar ser reconocido.

El principal sospechoso del crimen de Benjamín Scerra es un joven apodado “El Corto” , quien permanece prófugo de la justicia y es intensamente buscado por las autoridades. La familia de la víctima asegura que fue él quien asesinó al joven de 19 años en Santa Fe .

Benjamín era intensamente buscado desde el viernes 8 de mayo a la noche, cuando salió de su casa junto a un amigo. Su cuerpo fue encontrado este jueves. Según reveló la autopsia, presentaba más de 20 puñaladas y había sido refrigerado antes de ser descartado .

La fiscalía sostuvo que el homicidio se produjo luego de una discusión en la que participaron dos hermanos : uno de ellos ya fue detenido y el otro, El Corto, que sigue prófugo .

La familia apuntó directamente contra El Corto después de conocer el testimonio de un joven que aportó información sobre la noche en la que desapareció Benjamín.

De acuerdo con la información publicada por La Capital , el testigo aseguró haber escuchado una conversación mantenida por un grupo de chicos en la esquina de su casa en la que una joven contaba conmocionada que su hermano había estado con la víctima la noche del 8 de mayo .

Esta versión indicaba que Benjamín habría estado esa madrugada en un rancho de Capitán Bermúdez , ubicado en el monte lindero a la empresa Celulosa, junto a El Corto. Allí se habría desatado una fuerte discusión y a partir de ese momento no se supo más nada de él.

Luego, el sospechoso habría intentado vender la ropa y el teléfono celular del joven desaparecido . Las autoridades fueron a buscar a El Corto al rancho donde vivía, pero el joven ya se había escapado.

Fuente: TN