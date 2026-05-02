Dictaron prisión preventiva a dos jóvenes acusados de realizar una violenta entradera a una jubilada en Rosario

Luego de que tres hombres fueran detenidos en Rosario por haber realizado una violenta entradera en la casa de una jubilada de 77 años , dos de ellos fueron enviados a prisión preventiva este viernes. El último de ellos, un menor de 17 años, quedó a disposición de la Justicia de Menores .

Durante la audiencia, la jueza Luciana Vallarella dictó cuatro meses de prisión preventiva para Joan Santiago F. e Ignacio Daniel S. , ambos de 20 años, acusados de participar en el robo junto con un adolescente de 17 años que permanece detenido por orden de la Justicia de menores.

Todo ocurrió el martes pasado, cuando la víctima fue asaltada en su domicilio por delincuentes armados. Según reconstruyó el fiscal Alejandro Caron , el hecho sucedió alrededor de las 02:15 horas de la madrugada en una vivienda de Pasaje Urraco al 100 bis.

De acuerdo con la imputación, los sospechosos ingresaron al inmueble tras escalar un muro y forzar la reja de una ventana de la cocina usando herramientas como una ganzúa y un cortafierro. Una vez dentro, apuntaron con una pistola 9 milímetros a la víctima y le exigieron entregar dinero en pesos y dólares, mientras mantenían contacto telefónico con una persona que les daba instrucciones.

Fue así que los delincuentes sustrajeron efectivo, celulares, joyas, relojes, tarjetas, llaves y otros objetos personales , parte de los cuales fue recuperada posteriormente por la policía. Según la información publicada por Rosario 3 , después de que concretaran el asalto, la banda escapó por los techos de viviendas del barrio y de una escuela.

Después de varios minutos de persecución, la policía detuvo a uno de los sospechosos cuando descendía del techo de la escuela lindera y a los otros dos dentro del predio educativo ubicado en las cercanías de la avenida Grandoli y Ayolas.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola semiautomática marca Llama calibre 9 milímetros , hallada oculta entre una enredadera en los techos del establecimiento. Horas más tarde, el informe balístico determinó que el arma era apta para disparo y contaba con tres cartuchos intactos.

A raíz de las pruebas presentadas en la audiencia, la Fiscalía atribuyó a los imputados el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, por escalamiento, efracción y por la participación de un menor de edad .

Además de la prisión preventiva, la Justicia autorizó el análisis de un teléfono celular secuestrado en el operativo y la incorporación de imágenes de cámaras de videovigilancia que captaron el desplazamiento de los sospechosos sobre los techos previos a la detención. Por este motivo, la investigación continúa con el análisis de los elementos recuperados y las comunicaciones interceptadas durante el asalto.

Un hombre de 54 años resultó gravemente herido tras un violento intento de robo en su domicilio de la localidad de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió a las 00:30 horas del lunes en una vivienda ubicada en Los Naranjos al 3000.

La víctima intentó evitar que los asaltantes ingresaran a la casa, lo que derivó en una agresión que le causó la amputación de un dedo y lesiones de extrema gravedad en la cabeza. De hecho, cuando el personal de la Unidad Regional II - Comisaría de Baigorria arribó al lugar, lo encontró inconsciente, tendido en la entrada de la vivienda, rodeado de un charco de sangre y con la reja de acceso cerrada.

Junto a él, su madre S. R. , de 84 años y no vidente, se hallaba en estado de crisis. Por este motivo, los efectivos solicitaron la presencia del Sistema de Emergencias de Salud (SIES) , que asistió y trasladó al hombre al Hospital Eva Perón .

Según se informó, permanece internado en estado crítico con asistencia respiratoria, con fracturas en la mandíbula y el cráneo, además de la amputación del dedo de la mano derecha. Una familiar de las víctimas relató a El Tres que “lo dejaron tirado, casi muerto, entre el hall y la galería, bañado en sangre”.

Incluso, señaló que el hombre “llegó casi muerto” al hospital debido a la gravedad de las lesiones. Sobre el estado de S. R., una nieta confirmó que le administraron un calmante y que no habría sufrido fracturas tras el golpe recibido durante el asalto. “Por ahora ella está bien”, indicaron.

Según reconstruyó la joven, la mujer se encontraba en la cama cuando escuchó ruidos, creyendo en un primer momento que su hijo tenía dificultades con la puerta. Fue entonces cuando uno de los asaltantes ingresó a la habitación, la sacó de la cama y la agredió.

Durante la inspección del lugar, los policías hallaron el dedo amputado , un machete de acero y un televisor LED en el patio delantero, elementos que quedaron bajo resguardo para la investigación. Dos vecinos, entrevistados por los uniformados, relataron que oyeron gritos y observaron a un hombre con vestimenta azul huyendo a pie por la calle Los Naranjos hacia el norte.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso el envío de personal de gabinete y la confección de las actas correspondientes, además de la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI). Al día siguiente, a las 13:05 horas, el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II identificó en la vía pública a dos hombres cuyas características coincidían con las imágenes obtenidas del material fílmico del caso.

Ambos sospechosos ignoraron la voz de alto y huyeron hacia el Monte Celulosa. Durante la persecución, uno de ellos se desprendió de una campera azul con restos de material biológico. El operativo concluyó con la detención de R. A. M. , de 25 años, y M. G. , de 22 años. En la Seccional 24.ª, se constató que ambos ya estaban identificados en un acta de entrevista con una testigo.

Fuente: Infobae