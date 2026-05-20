Dibu Martínez y Buendía, campeones de la Europa League: los argentinos brillaron en la goleada de Aston Villa sobre Friburgo

Aston Villa , con los argentinos Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía , se enfrenta al Friburgo alemán por la final de la Europa League , el segundo certamen en importancia a nivel clubes en Europa , detrás de la Champions League. El encuentro se disputa en el Besiktas Park de Estambul , con arbitraje del francés Francois Letexier . El partido se puede ver por TV y streaming a través de ESPN y Disney+.

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BRILLA EMILIANO: Buendía se generó el espacio y asistió a Morgan Rogers para el ¡3-0! de Aston Villa sobre Friburgo. ¿FINAL LIQUIDADA? 📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0ZjW0ktcDp

El equipo de Emery combina experiencia, orden táctico y jerarquía individual, mientras que Friburgo apuesta por un bloque sólido y en crecimiento. “Tienen un plan claro en cada fase del partido”, reconoció Schuster sobre su rival. La final promete un duelo estratégico entre dos modelos bien definidos.

Las estadísticas juegan a favor de Aston Villa: equipos ingleses ganaron 8 de las 10 finales europeas ante rivales alemanes. Sin embargo, Friburgo buscará romper esa tendencia y sumarse a la selecta lista de clubes alemanes que lograron títulos continentales en cruces ante ingleses.

El equipo alemán jugará la primera final internacional de su historia. De la mano de Julian Schuster, Friburgo llega tras una temporada sólida en la Bundesliga, donde terminó séptimo. “Hemos madurado como equipo”, afirmó el DT, que también afrontará su primera final en el plano europeo.

Además del “Dibu”, Aston Villa podría contar con Emiliano Buendía desde el arranque. Ambos forman parte de un equipo que buscará cortar una larga sequía internacional: el club no gana un título europeo desde la temporada 1981-82, cuando se consagró en la antigua Copa de Europa.

Emiliano Martínez será una de las grandes cartas del equipo inglés. El arquero argentino, campeón del mundo, fue clave durante la campaña y llega consolidado como referente. “Tengo un compromiso con el club”, afirmó en la previa, destacando su vínculo con Aston Villa y su confianza en el equipo para lograr el objetivo.

El DT de Aston Villa, Unai Emery, buscará seguir ampliando su dominio histórico en la competencia: ya ganó cuatro títulos (tres con Sevilla y uno con Villarreal). El español llega con experiencia de sobra en este tipo de instancias y apenas perdió una final. “Trabajamos toda la temporada para este momento”, aseguró en la previa.

Aston Villa : Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Victor Lindelof, Youri Tielemans; John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía; Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Friburgo : Noah Atubolu; Lukas Kubler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Treu; Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler; Jan-Niklas Beste, Merlin Manzambi, Vincenzo Grifo; Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.

Aston Villa y Friburgo disputan este miércoles la final de la Europa League en el Besiktas Park de Estambul, en la edición número 55 del torneo. Será un cruce inédito entre ambos equipos y también una definición poco habitual, ya que no se enfrentaban en una final nueva desde la temporada 2019-20.

Comienza la cobertura del día de la gran final de la Europa League entre el Aston Villa del Dibu Martínez y Emi Buendía ante el Friburgo alemán.

Fuente: Clarín