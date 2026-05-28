Deuda por juego online, una cifra millonaria y aprietes: la denuncia de un ex jugador de Racing que investiga la Justicia

El futbolista Jonatan Gómez , ex jugador de Rosario Central y Racing —actualmente en Sarmiento de Junín—, denunció haber sido extorsionado para firmar cuatro pagarés en una escribanía por una deuda de 505 mil dólares contraída por haber operado una plataforma clandestina de casino online. Producto del conflicto, que tiene intervención judicial, embargaron una casa, un departamento, un auto y sus cuentas bancarias.

De acuerdo a los datos recolectados por Infobae , el futbolista denunció en febrero de este año haber sido intimidado por una “organización” que exige el dinero adeudado, que inicialmente había sido de 50 mil dólares tras “una mala racha de juego” en la plataforma Lexus , donde jugaba a la ruleta y otros juegos de azar.

Los aprietes , según la presentación hecha por Gómez, se dieron de dos formas: una, con visitas al predio de Junín donde entrena con Sarmiento, club en el que tiene contrato, y la otra, con advertencias presenciales en su domicilio de la ciudad de Capitán Bermúdez, situada a pocos kilómetros de Rosario.

“Son dos investigaciones que se tramitan en la ciudad de San Lorenzo. Una tiene que ver con una organización que opera el juego clandestino en Santa Fe. La otra, con la suscripción de pagarés que se hicieron mediante mecanismos extorsivos por un monto muy alto, de medio millón de dólares”, comentó Paul Krupnik , abogado del futbolista, en diálogo con Radio 2 .

Krupnik señaló que uno de los presuntos miembros de la organización dedicada al juego clandestino es primo de la esposa de Gómez. “Esto no tiene que ver con apuestas deportivas, es más con las maquinitas, ruleta. A él lo llevaron bajo amenaza a una escribanía” , amplió.

Según la documentación a la que accedió Infobae , el inicio de la deuda del mediocampista fue a mediados del año pasado. Los reclamos de la plata se hicieron mediante llamadas o mensajes de WhatsApp que él eliminó de su teléfono para que su familia no tuviera conocimiento del caso.

Gómez, en un escrito, explicó que dos rosarinos que operan la plataforma de casino online clandestino lo amenazaron frente a varios compañeros de Sarmiento de Junín, cuando le dijeron que si no cancelaba la deuda “iba a tener consecuencias” . Acto seguido, fueron a un domicilio familiar, donde exigieron el dinero.

La situación continuó el 29 de octubre de 2025 , cuando el ex volante de Racing fue a una escribanía de Junín y firmó cuatro pagarés por 505 mil dólares , según aseguró, bajo amenaza de que si no lo hacía su familia “era boleta” .

Uno de los pagarés era por 25 mil dólares —con vencimiento inmediato, el 31 de octubre de 2025—, dos por 180 mil dólares —con vencimiento en noviembre y diciembre de ese año— y otro por 120 mil dólares —a abonar en enero de 2026—.

“Me obligaron a firmar en contra de mi voluntad, siendo ese monto (505.000 dólares) diez veces más de lo que les debo” , concluyó Gómez en uno de los escritos que forman parte de la investigación.

Las intimidaciones continuaron, de acuerdo a la exposición de Gómez, en febrero de este año cuando amenazaron a su actual esposa.

En tanto, en diciembre del año pasado, los acreedores —figuran dos rosarinos— iniciaron una demanda en el fuero Civil y Comercial para cobrar el dinero. Es por eso que desde el Juzgado de primera instancia Civil y Comercial de San Lorenzo 2ª Nominación se inhibieron bienes del futbolista : una casa del barrio cerrado “Aguadas” de la ciudad de Funes, un departamento ubicado en Malabia al 100 de Rosario, un Mercedes Benz GLB 200 y las cuentas bancarias. No obstante, la resolución fue recurrida, ya que en la vía penal se denuncia que el monto de la deuda fue “inflado” a través del mecanismo intimidatorio que aún no fue zanjado.

Fuente: Infobae