Detuvieron a una abuela acusada de vender droga en la casa en la que convivía con sus cinco nietos en Zavaleta

Una mujer de 48 años fue detenida e imputada por comercializar drogas en la casa donde vivía junto a cinco de sus nietos menores de edad. Durante el operativo, la Policía de la Ciudad encontró cocaína, tusi, marihuana, un revólver calibre 22 y municiones de distintos calibres.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Sur (UFLA) del Ministerio Público Fiscal porteño y comenzó cuando efectivos que patrullaban la zona observaron un presunto intercambio de drogas en la puerta de una propiedad del barrio Zavaleta .

Según informaron fuentes policiales, un hombre y una mujer realizaban un “ pasamanos ” cuando notaron la presencia de los agentes e ingresaron rápidamente al inmueble a través de una puerta enrejada.

Los policías los siguieron y lograron demorar a la mujer. En el interior de la casa encontraron sobre una mesa una bolsa con varios envoltorios y dinero en efectivo. Además, dentro de un morral abierto descubrieron un revólver calibre .22 junto a 23 municiones de ese mismo calibre y de 9 milímetros.

Durante la inspección también secuestraron una sustancia similar al tusi , y varias bolsas de cocaína y pasta base , además de dos balanzas de precisión.

En otro sector de la casa encontraron flores de marihuana y un trozo compacto de la misma droga de unos 350 gramos.

En la casa había otras siete personas: el hijo de la acusada, de 26 años y un sobrino de 20 (que también fueron detenidos e imputados); y cinco menores de edad que eran nietos de la mujer.

La fiscalía ordenó el secuestro de todos los elementos encontrados y dispuso una pericia sobre el arma hallada, para lo cual se notificó al Registro Nacional de Armas (RENAR). Además, intervino el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por la presencia de los chicos en el lugar.

Fuente: TN