Detuvieron a tres sospechosos por el crimen de un joven en La Matanza: investigan un ajuste de cuentas

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza detuvo a tres personas acusadas de participar en el crimen de un joven de 23 años, identificado como Franco Nahuel Chaparro . La principal hipótesis que manejan es que se habría tratado de un ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió el lunes pasado, cuando personal policial se hizo presente en la intersección de Pujol y Bermúdez, en el barrio Los Pinos , tras un llamado al 911. Allí, encontraron a Chaparro herido con una herida de arma de fuego en la nuca . Inmediatamente, lo trasladaron al hospital Hospital Paroissien, donde ingresó sin vida

Fuentes policiales revelaron que la víctima tenía antecedentes penales por robo automotor y robo agravado en 2024 y 2025. Tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, advirtieron que Chaparro mantuvo una confrontación en la vía pública con tres personas.

En el video se observa el momento en el que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo . Los tres se dieron a la fuga.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, la DDI La Matanza realizó tareas investigativas, análisis de cámaras y recolección de testimonios, logrando identificar a los presuntos responsables. Tras obtener la orden de detención, se llevó a cabo un operativo encubierto en la calle Almafuerte y General Ocampo, en San Justo, donde fueron detenidos Karina Vanesa Rojas (46), Daiara Antonella Rojas (19) y Darío Braian Suárez (21).

La investigación descartó la hipótesis de robo y apunta a que se trató de un ajuste de cuentas . De acuerdo a la información reunida en la causa, el conflicto entre las partes tendría origen en un problema previo: Rojas le habría vendido un freezer a la madre de Chaparro , pero la víctima le ordenó a su madre dejar de pagar la deuda, lo que derivó en la discusión y agresión fatal.

La causa está en manos del Juzgado de Garantías N°4 a cargo del Dr. Pino Guevara y la UFI especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte, a cargo del Dr. Fornaro. Los detenidos se encuentran a disposición de la Justicia.

El caso de Chaparro se suma a otro episodio violento registrado en La Matanza en los últimos días. El lunes por la noche, un joven de 16 años fue abatido durante un intento de robo en la localidad de González Catán. Según informaron fuentes policiales, el adolescente y un cómplice se desplazaban en una moto e intentaron asaltar a un vecino que se encontraba frente a su vivienda. La víctima del robo, que portaba un arma de fuego, se resistió y efectuó varios disparos , hiriendo mortalmente al menor, que falleció en el lugar .

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia completa de los hechos y la lluvia de balas que hubo en el lugar. El adulto que disparó quedó demorado , aunque la Justicia analiza las circunstancias del caso para determinar si actuó en legítima defensa. El adolescente abatido tenía antecedentes por hechos similares y había sido reconocido por otros vecinos como presunto autor de robos en la zona.

Fuente: Infobae