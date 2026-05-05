Detuvieron al ladrón que le robó a un nene de 12 años cuando iba a la escuela en La Plata

El delincuente que atacó violentamente a un nene de 12 años para robarle en La Plata fue detenido este martes.

El hecho ocurrió el jueves pasado en la localidad de Tolosa, alrededor de las 6:30, cuando el nene caminaba a la escuela . Al pasar por la calle 29 y 529, el hombre lo tomó por sorpresa, comenzó a golpearlo y le sacó todas sus cosas, incluyendo el buzo que llevaba puesto.

En las imágenes difundidas por eltrece , se observa el momento en el que el ladrón lo atacó por la espalda y lo tiró al piso . El nene no opuso ninguna resistencia. El ladrón le sacó la mochila y le revisó los bolsillos hasta encontrarle el celular.

Antes de irse, el agresor lo obligó a darle también su ropa . El chico se desvistió de la cintura para arriba; el ladrón le sacó el buzo y se fue. En la huida se chocó con un cesto de basura, quedó enganchado y tuvo que luchar para liberarse.

Ese material fue determinante para localizar al delincuente, que fue identificado como P.N.A. Los efectivos de la Comisaría 11 de Ringuelet ubicaron el domicilio del sospechoso en la localidad de San Carlos, en 524 y 136, y lo detuvieron durante un allanamiento.

En el operativo, los agentes también secuestraron la ropa que habría utilizado el ladrón en el momento del robo.

En las próximas horas, el sospechoso será indagado por el delito de robo agravado.

Fuente: TN