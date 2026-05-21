Desaparición en Chaco: desesperada búsqueda de un joven de 21 años que salió de su casa y no volvió

La desaparición de Axel Alejandro González , un joven de 21 años, mantiene en alerta a la provincia de Chaco , donde continúa un intenso operativo de búsqueda por tierra, agua y aire.

El caso sumó tensión luego de que la familia denunciara ante la Justicia a dos efectivos de la Policía provincial por una posible vinculación con el hecho.

Según la denuncia presentada por sus familiares, Axel González salió el sábado de su casa del barrio Takay, en Puerto Tirol, con destino a la casa de su novia en Puerto Vicentini. Desde entonces no volvió a comunicarse y no existen datos confirmados sobre su paradero.

A partir de la denuncia, la Policía del Chaco activó el Protocolo de Búsqueda de Personas y desplegó un operativo en Fontana y zonas cercanas. Participan efectivos de Inteligencia Criminal, Bomberos, Seguridad Rural y Ambiental, la División Búsqueda de Personas y el Departamento Canes.

Además de los rastrillajes, los investigadores analizan cámaras de seguridad y toman testimonios para reconstruir los movimientos del joven antes de desaparecer.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó que l a madre del joven denunció a dos efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana como posibles responsables de la desaparición.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, durante la madrugada del domingo un patrullero intentó identificar a dos jóvenes en inmediaciones de Puerto Tirol. Uno de ellos habría sido identificado, mientras que Axel González escapó antes de que pudieran interceptarlo.

La Justicia provincial abrió dos causas paralelas : una centrada en la búsqueda del joven y otra orientada a determinar si existió responsabilidad penal de los policías denunciados.

Hasta el momento, ningún testigo declaró haber visto a Axel González ser trasladado por los efectivos acusados ni haber escuchado disparos en la zona.

La Policía difundió además las características físicas del joven. Mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello negro con rulos en la parte superior. Como seña particular posee un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho y usa una tobillera tejida rosada o morada.

Al momento de desaparecer llevaba un pantalón de buzo negro tipo acetato, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.

Fuente: TN