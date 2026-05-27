Dejar una hoja de laurel debajo del teclado de la computadora: qué beneficios tiene, según el Vastu Shastra

Dentro del mundo de los rituales y las creencias vinculadas a la energía de los espacios, existe una práctica que llama la atención por su simplicidad: colocar una hoja de laurel debajo del teclado de la computadora . Según el Vastu Shastra , una antigua filosofía india orientada a armonizar los ambientes del hogar y el trabajo, este pequeño gesto podría ayudar a potenciar aspectos relacionados con la vida laboral.

De acuerdo con esta tradición, el espacio de trabajo debe mantenerse ordenado, limpio y energéticamente equilibrado para favorecer la productividad , la concentración y la llegada de nuevas oportunidades profesionales .

Desde hace siglos, el laurel está asociado con conceptos como el éxito, la sabiduría y la victoria. En la antigua Grecia y Roma, sus hojas se utilizaban para coronar a líderes, atletas y personas destacadas, mientras que en distintas tradiciones populares se convirtió en un símbolo de abundancia y buena fortuna.

Por ese motivo, muchos rituales modernos lo incorporan como un elemento destinado a atraer dinero , abrir caminos laborales y alejar energías negativas. Según estas creencias, tener una hoja de laurel cerca del lugar donde se trabaja o estudia puede ayudar a fortalecer la motivación y generar una sensación de mayor confianza para afrontar los desafíos cotidianos.

Dentro de este simbolismo, el laurel suele vincularse con:

Una de las razones por las que esta práctica ganó popularidad es porque no requiere materiales especiales ni lleva más de unos segundos.

Algunas personas también acostumbran escribir en la hoja una palabra o intención relacionada con sus metas laborales, como “trabajo”, “éxito”, “crecimiento” o “prosperidad”, antes de colocarla en su lugar.

Si bien no existe evidencia científica que demuestre que una hoja de laurel pueda atraer dinero o mejorar el desempeño laboral, especialistas en bienestar y hábitos destacan que este tipo de rituales pueden tener un efecto positivo desde otro lugar.

La explicación está relacionada con la capacidad que tienen ciertos símbolos para reforzar la atención sobre objetivos concretos y generar una mayor sensación de orden, calma y motivación. En otras palabras, más allá de las creencias personales, estas prácticas pueden funcionar como un recordatorio diario de las metas que cada persona busca alcanzar.

Fuente: TN